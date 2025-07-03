День поля-2025

«Все цветет и колосится»: как проходит День поля под Волгоградом

День поля-2025 03.07.2025 12:56
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03.07.2025 12:56


В Волгоградской области 3 июля в Среднеахтубинском районе стартовала работа сельскохозяйственной выставки «Всероссийский день поля – 2025». Около 150 экспонентов из разных регионов России съехались на площадку КФХ Чердынцева, чтобы представить новейшие агротехнологии, современную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений. Участниками стали ведущие российские компании, зарубежные партнеры, аграрии и эксперты отрасли.



– Масштаб выставки и количество ее участников впечатляют. На парковке можно заметить множество автомобилей из разных регионов России – Самарской, Московской, Ростовской и других, – сообщают корреспонденты ИА «Высота 102». – Особенно впечатляют посевы: здесь и уже цветущий картофель, и различные сорта овощей, и даже пшеница. Все цветет и колосится. 

Восемь гектаров демонстрационных посевов можно наблюдать по обеим сторонами аллеи, ведущей на выставку. Здесь представлены лучшие сорта сельскохозяйственных культур со всей России: 80 сортов озимых, 16 сортов картофеля, 121 сорт и гибрид овощных культур и многое-многое другое. Выглядит впечатляюще.


А дальше начинается экспозиция грандиозной выставки АПК и развлекательные площадки для гостей. С 10-00 до 18-00 к посещению доступны павильоны «Учись» и «Работай». Здесь все желающие могут пройти квесты и мастер-классы, на которых получат представление обо всех ступенях аграрного образования.



Весь день под Волгоградом сегодня и в последующие дни будет работать площадка «Волга-Дон АгроФест» с продукцией местных производителей. На главной сцене выступят творческие коллективы. 

Зона демонстрации техники и зона тест-драйва открыта с 11-00 до 17-00. В конной зоне в 12-50 начнутся показательные выступления спортсменов — они продлятся до 17-00.




Отметим, что для удобства гостей и участников, пребывающих на площадку проведения выставки на личном транспорте, открыта с раннего утра зона бесплатной парковки. Сюда же приходят шаттлы с гостями – бесплатные автобусы из Волгограда и Волжского.






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