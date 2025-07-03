Задержан водитель фуры, устроивший смертельное ДТП под Волгоградом

Полицейские задержали 47-летнего водителя грузовика DAF, который подозревается в совершении смертельного ДТП на трассе в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку. По факту случившегося расследуется уголовное дело, которое возбуждено по 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, смертельное ДТП произошло 2 июля днем на 615 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» Дубовского района. Установлено, что водитель бензовоза DAF, который двигался из Волгограда в Камышин, выехал на полосу встречного движения и врезался в КАМАЗ. После чего с КАМАЗом столкнулся грузовой Changan.

На месте происшествия погиб 58-летний водитель КАМАЗа.

В результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов, движение было ограничено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области