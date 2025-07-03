Расследования

Задержан водитель фуры, устроивший смертельное ДТП под Волгоградом

Расследования 03.07.2025 10:30
0
03.07.2025 10:30


Полицейские задержали 47-летнего водителя грузовика DAF, который подозревается в совершении смертельного ДТП на трассе в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку. По факту случившегося расследуется уголовное дело, которое возбуждено по  3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, смертельное ДТП произошло 2 июля днем на 615 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» Дубовского района. Установлено, что водитель бензовоза DAF, который двигался из Волгограда в Камышин, выехал на полосу встречного движения и врезался в КАМАЗ. После чего с КАМАЗом столкнулся грузовой Changan.

На месте происшествия погиб 58-летний водитель КАМАЗа.

В результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов, движение было ограничено. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.07.2025 09:14
Расследования 03.07.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2025 08:29
Расследования 03.07.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 21:29
Расследования 02.07.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 19:57
Расследования 02.07.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 17:32
Расследования 02.07.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 16:47
Расследования 02.07.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 16:19
Расследования 02.07.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 15:08
Расследования 02.07.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 13:57
Расследования 02.07.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 11:53
Расследования 02.07.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 17:21
Расследования 01.07.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 12:45
Расследования 01.07.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 12:03
Расследования 01.07.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 11:34
Расследования 01.07.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 10:27
Расследования 01.07.2025 10:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:33
За волгоградскими водителями проследят 48 новых камер и 36 детекторовСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом усилены наряды полиции на подъездах к выставке достижений АПКСмотреть фотографии
11:03
Экс-замминистра МВД Чувашии возглавил судебный департамент в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:55
Водные горки открывают в Центральном парке ВолгоградаСмотреть фотографии
10:30
Задержан водитель фуры, устроивший смертельное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Всероссийский день поля: смотр достижений отечественного АПК стартовал под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Цена на капусту и бананы выросла в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
В ФНС объяснили, какие переводы между физлицами могут облагаться НДФЛСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде электросамокатчик сбил 4-летнего ребёнка на бульваре ЭнгельсаСмотреть фотографии
09:43
Около 700 км. теплосетей подготовили в Волгограде к зимеСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде двое студентов делали «закладки» после учебыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
Волжанку осудят за двухмесячные истязания новорожденной дочериСмотреть фотографии
08:29
Шесть жителей Волгоградской области заразились «кошачьей» инфекциейСмотреть фотографии
07:10
Город-герой Волгоград принимает участников «Всероссийского дня поля – 2025»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:21
В Банке РФ назвали волгоградцам выгоду от оплаты по QR-кодуСмотреть фотографии
22:28
Боец «Бессмертного Сталинграда» из Чечни с позывным «Халиф» погиб на СВОСмотреть фотографии
21:59
В ботаническом саду ВГСПУ массово зацвели разноцветные кувшинкиСмотреть фотографии
21:57
Пролеты МКС увидят волгоградцы с 3 до 6 июляСмотреть фотографии
21:42
Цены на бензин снова не удержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Жителя Камышина осудили за нападение с «розочкой» на сотрудника магазинаСмотреть фотографии
21:15
Какие банковские переводы волгоградцев облагаются налогом, разъяснили экспертыСмотреть фотографии
20:49
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:24
Под Волгоградом до 5 июля продлили запрет на движение большегрузовСмотреть фотографии
19:59
Всероссийский смотр достижений АПК стартует 3 июля под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
В Котово суд расторг сделку о незаконной аренде 150 га землиСмотреть фотографии
19:32
Александр Коротков стал десятым новичком волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
19:00
«Нас объединяет любовь к России и спорту»: на Мамаевом кургане стартовал финал молодежной СпартакиадыСмотреть фотографии
18:45
Путепровод на Первой продольной станет временно двухполоснымСмотреть фотографии
18:01
Волгоградцы удивили смелыми мечтами о МРОТ: им надо 50 тысячСмотреть фотографии
17:50
В Камышине награды погибших участников СВО передали их семьямСмотреть фотографии
 