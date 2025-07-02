Происшествия

Под Волгоградом перекрыли трассу из-за ДТП с тремя большегрузами

Происшествия 02.07.2025 13:13
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02.07.2025 13:13


В Дубовском районе Волгоградской области 2 июля днем перекрыли трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» после дорожно-транспортного происшествия с участием трех большегрузов. По информации  полиции, в результате ДТП погиб один человек. Кроме того, проезжую часть залило нефтепродуктами. 

– Около 12-30 на 615-м километре автодороги в Дубовском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате столкновения произошел розлив перевозимых одним из грузовиков нефтепродуктов на проезжую часть. Движение на данном участке Госавтоинспекцией ограничено, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.



По информации пресс-службы Главка, ограничения будут действовать до устранения последствий аварии. 

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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