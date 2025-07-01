Экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам

Сегодня Московский городской суд вынес приговор бывшему замминистру обороны РФ Тимуру Иванову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, он проведет 13 лет в колонии общего режима и выплатит штраф в размере 100 миллионов рублей.
Иванов признан виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи и лишил Тимура Иванова госнаград.
Кроме того, суд приговорил бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей.
Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Иванову по совокупности вменяемых преступлений 14,5 года колонии, его бывшему подчиненному Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, гособвинение просило конфисковать всю недвижимость и активы подсудимых. Защита осужденных уже заявила о намерении обжаловать приговоры.
Фото и видео Мосгорсуда t.me