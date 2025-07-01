Федеральные новости

Экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам

Федеральные новости 01.07.2025 16:16
0
01.07.2025 16:16




Сегодня Московский городской суд вынес приговор бывшему замминистру обороны РФ Тимуру Иванову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, он проведет 13 лет в колонии общего режима и выплатит штраф в размере 100 миллионов рублей. 

Иванов признан виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».   Кроме того, Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные ранее активы Иванова и членов его семьи  и лишил Тимура Иванова госнаград. 

Кроме того, суд приговорил бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. 

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Иванову по совокупности вменяемых преступлений 14,5 года колонии, его бывшему подчиненному Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, гособвинение просило конфисковать всю недвижимость и активы подсудимых. Защита осужденных уже заявила о намерении обжаловать приговоры. 

Фото и видео Мосгорсуда t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
01.07.2025 12:24
Федеральные новости 01.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2025 12:11
Федеральные новости 30.06.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2025 10:41
Федеральные новости 30.06.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.06.2025 09:49
Федеральные новости 30.06.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2025 08:22
Федеральные новости 26.06.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2025 05:58
Федеральные новости 26.06.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2025 21:32
Федеральные новости 25.06.2025 21:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2025 11:52
Федеральные новости 25.06.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 21:14
Федеральные новости 24.06.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 18:25
Федеральные новости 24.06.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 17:52
Федеральные новости 24.06.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 15:15
Федеральные новости 24.06.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2025 17:15
Федеральные новости 22.06.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2025 09:10
Федеральные новости 22.06.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.06.2025 13:08
Федеральные новости 20.06.2025 13:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:21
Апелляцию на приговор генералу Попову рассмотрят в Москве 25 июляСмотреть фотографии
17:08
«Туда нельзя пускать людей!»: в хуторе Волгоградской области отметили выпускной в разваливающемся ДКСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Осенние выборы в Волгоградской области будут проходить 2 дняСмотреть фотографии
16:37
Под Волгоградом фермера оштрафуют за выпас коров на кладбищеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
T2 предлагает выгодные условия роуминга в Абхазии в сезон отпусковСмотреть фотографии
15:09
Суд по иску «Магнита» заморозил оплату реконструкции волгоградского ЦУМаСмотреть фотографии
14:18
Козленочком станешь? На пляже под Волгоградом нашли вызывающие менингит бактерииСмотреть фотографии
14:10
Почему «Всероссийский день поля – 2025» пройдет в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Самолет из Антальи экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде отец участника СВО взыскал через суд расходыСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцам устроят 12-дневные новогодние каникулыСмотреть фотографии
12:57
В волгоградской больнице объявили тревогу на английском языкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгограде в 3 из 11 проб сливочного масла нашли растительный жирСмотреть фотографии
12:38
Нерестовый запрет на рыбную ловлю сняли на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
12:24
Мишустин предложил доверить ИИ блокировку телефонных мошенниковСмотреть фотографии
12:03
Суд в Волгограде подтвердил приговор сбежавшему за границу владельцу «Дианы тур»Смотреть фотографии
11:34
Главный волгоградский судья Алексей Глухов отмечает юбилей 1 июляСмотреть фотографии
11:14
Wildberries изменили правила для клиентов после драки на ПВЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
Состоялась встреча руководства Фонда Мельниченко и предприятия ЕвроХим-ВолгаКалийСмотреть фотографии
11:06
Тарифы на коммуналку для волгоградцев повысились с 1 июляСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде экс-сотруднице облстроя грозит до 12 лет колонии за взяткиСмотреть фотографии
10:24
Птицефабрику «Краснодонская» оштрафовали за мясо с антибиотикомСмотреть фотографии
10:22
Здоровое поколение вместе с «СОГАЗ-Мед»: эксперты рассказали о медпомощи детям по ОМССмотреть фотографии
09:54
29 иностранцев выдворят из России по итогам волгоградской операции «Нелегал»Смотреть фотографии
09:48
В Волгограде водитель сбил женщину на мокрой от ливня дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Поставщика контрабандных сигарет осудят за дачу взятки сотруднику УФСБ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
В Волгограде выкинули спасенных пожарными щенковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
Жаркие бои на песках и жесткие поединки в клетке: в Волгограде прошли турниры по борьбеСмотреть фотографии
08:15
Под Волгоградом массово тормозят байкеровСмотреть фотографии
 