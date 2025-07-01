Волгоградский областной суд сегодня, 1 июля, подтвердил приговор владельцу «Дианы тур» Махиру Налче, который в апреле заочно был осужден к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, в которое попал рейсовый автобус с пассажирами.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции в части квалификации деяния и размера назначенного наказания без изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Напомним, что в апреле текущего года Волжский городской суд приговорил Махира Налчи к 8 годам колонии по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Фигуранта на процессе не было, так как он покинул Россию. Ранее сообщалось, что Налчи объявлен в международный розыск.

Судом установлено, что 24 декабря 2020 года на 247-м км автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области водитель рейсового автобуса компании «Дианы тур» выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автобуса в кювет. Тогда погибли 4 человека и 18 пострадали. ДТП произошло из-за того, что уставший водитель впал в состоянии «микросна», так как работодатель не давал сотрудникам полноценного отдыха.

Приговором суда владельцу «Дианы тур» запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением транспортных перевозок. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда и материального ущерба.

Отметим, что сбежавший за границу бизнесмен признан банкротом, в отношении него в конце апреля текущего года введена процедура реализации имущества.