Расследования

Имущество сбежавшего в Турцию осужденного владельца «Дианы тур» выставлено на торги

Расследования 02.05.2025 19:22
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02.05.2025 19:22


Осужденный в апреле текущего года заочно в Волгоградской области владелец «Дианы тур» Налчи Махир задолжал кредиторам около четверти миллиарда рублей. Сбежавший в Турцию бизнесмен признан банкротом, в отношении него в конце апреля текущего года введена процедура реализации имущества, сообщает V102.RU.

Согласно официальному сообщению арбитражного управляющего, на торги выставлен принадлежащий Налчи Махиру участок площадью 8400 кв.м. в Тамбовской области в селе Изосимово и АЗС в Мичуринском районе Тамбовской области на 390 км автодороги Москва-Волгоград в селе Изосимово. Начальная цена продажи указана в сумме 30 миллионов 893 тысячи рублей.

Отметим, что ИП Налча Махир был признан несостоятельным (банкротом) 27 апреля 2023 года. По состоянию на 20 января 2025 года  долг перед кредиторами составляет более 226 миллионов рублей. В этом списке указаны торговая и строительная компании, банки, другое ИП, налоговая и страховщики, которым бизнесмен задолжал крупные суммы. 

В определении суда от 25 апреля текущего года указано, что решением суда от 18.02.2025 должник признан несостоятельным (банкротом) с введением процедуры реализации имущества. 27 марта 2025 года в суд поступило заявление финансового управляющего об истребовании имущества у должника – это несколько легковых автомобилей, в числе которых BMW, Mercedes, Volkswagen и Maserati, а также порядка трех десятков автобусов Mercedes, Setra и Volkswagen, гидроцикл и грузовик МЗСА. 


Напомним, что 18 апреля текущего года Волжский городской суд Волгоградской области заочно приговорил владельца ООО «Диана тур» Налчи Махира к 8 годам колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в  оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель четырех человек в ДТП с пассажирским автобусом этой компании, которое произошло в Рязанской области 24 декабря 2020 года. В результате автокатастрофы погибли четыре человека и 18 пострадали. В том числе тяжкие травмы получил 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 18 пассажиров.

Судом также удовлетворены иски о возмещении морального вреда пострадавшим в ДТП в сумме от 200 тысяч до 15 миллионов рублей.

Как стало известно V102.RU, 29 апреля текущего года на приговор поступила апелляционная жалоба от арбитражного управляющего в части снятия ареста на имущество Налчи Махира, которое было наложено судом в рамках этого уголовного процесса. Жалоба принята к рассмотрению. 

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