Сбежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» заочно приговорили к 8 годам колонии

Волжский городской суд в Волгоградской области сегодня, 18 апреля, заочно приговорил владельца ООО «Диана тур» Налчи Махира к 8 годам колонии общего режима, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, судом также удовлетворил иски о возмещении морального вреда пострадавшим в ДТП в сумме от 200 тысяч до 15 миллионов рублей.

Налчи, напомним, обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель четырех человек. Фигурант уголовного дела объявлен в международный розыск. Известно, что он находится в Турции. На судебном процессе его интересны представляли адвокаты.

Следствием и судом установлено, что владелец компании «Диана Тур» увеличивал количество автобусных рейсов при расширении штата водителей с целью максимального обогащения, что привело к трагедии. В результате 24 декабря 2020 года на 247-м км автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области рейсовый автобус «Диана Тур» совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием в кювет.

Установлено, что ДТП произошло из-за того, что уставший водитель впал в состоянии «микросна», так как работодатель не давал сотрудникам полноценного отдыха. В результате автокатастрофы погибли четыре человека и 18 пострадали. В том числе тяжкие травмы получил 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 18 пассажиров.

Гособвинение на прениях сторон просило приговорить Махира Налчи 7 лет колонии общего режима. Суд дал ему больше. Налчи признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему также запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением транспортных перевозок.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Коллаж V102.RU