Выплаты по ОСАГО, контроль мигрантов и наказание дропперов: какие законы вступят в силу в июле





В июле в России вступает в силу целый ряд законов, направленных на усиление контроля за мигрантами, борьбу с мошенничеством и защиту прав граждан. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

1 июля

Уже в начале месяца банки начнут открывать спецсчета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку. Максимальная сумма вклада составить 50 тысяч рублей, а ставка будет равна максимальной для вкладов физлиц сроком до года в этом банке.

Также с начала месяца ужесточат правила пользования мигрантами услугами связи. В случае не подтверждения личности иностранцем, оператор не сможет оказывать ему какие-либо услуги.

Кроме того, теперь в регистре сведений о населении станут отражаться данные о прохождении мигрантами дактилоскопии.

5 июля

С этого дня в России ужесточат наказание «дропперам», которые содействуют мошенникам при передаче собственного счета или банковской карты для совершения неправомерных операций. Теперь таким соучастникам преступной схемы грозит до трех лет лишения свободы.

С 5 июля также ужесточается уголовная ответственность за незаконное разглашения сведений, представляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. За преступление, совершенное группой лиц, грозит до пяти лет лишения свободы, при тяжких последствиях – до семи лет.

С этой же даты повышается и максимальная выплата по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Она вырастет со 100 тысяч рублей вдвое – до 200 тысяч рублей.