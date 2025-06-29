«Ротор» в Саранске обыграл команду своего бывшего тренера





Волгоградский «Ротор» сегодня, 29 июня, во втором товарищеском матче на предсезонных сборах в Саранске обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.

Напомним, в первом контрольном поединке сине-голубые 23 июня проиграли «КАМАЗу» из Набережных Челнов - 0:1. Сегодня же команде Дениса Бояринцева предстояло встретиться с соперником, которым руководит небезызвестный волгоградским болельщикам специалист Сергей Попков. Он возглавлял «Ротор» с августа 2023 по апрель 2024 года. И вскоре после ухода Попкова со своего поста, а затем и сменившего его Олега Сергеева, главным тренером сине-голубых стал Бояринцев.

Отметим, «Тюмень» являлась соперником «Ротора» в минувшем розыгрыше Первой лиги. Но по итогам сезона сибиряки покинули подэлитный дивизион и новую кампанию начнут уже во Второй лиге.

В сегодняшнем матче в стартовом составе «Ротора» появились три новичка - защитник Николай Покидышев, полузащитник Дмитрий Сасин и нападающий Кирилл Никишин. Место в воротах занял Никита Чагров. Также с первых минут вышли два игрока на просмотре, которые пытаются доказать тренерскому штабу свое право на заключение контракта с сине-голубыми.

На 40-й минуте выверенную подачу с правого фланга головой замкнул защитник волгоградцев Андрей Семенов, оказавшийся в этот момент на позиции центрального форварда. К слову, вся голевая комбинация сопровождалась активными подсказками из технической зоны со стороны Дениса Бояринцева, который просил своих подопечных быстрее расставаться с мячом и оперативнее отдавать передачи партнерам. Наставления главного тренера футболисты услышали и открыли счет незадолго до перерыва. При минимальном преимуществе сине-голубых завершился первый тайм.

Во второй половине поединке состав «Ротора» изменился практически полностью. На поле появились четыре новобранца - Денис Фомин, Анатолий Макаров, Давид Давидян и Александр Хохлачев. На последнем рубеже снова Чагров уступил свое место Ивану Литвенку.

На исходе часа игры Никита Плотников прострелил в центр штрафной. Мяч срезал в свои ворота футболист «Тюмени», в результате чего волгоградцы удвоили преимущество. Также в этот отрезок времени на замену вышел 20-летний защитник «Ротора-2» Михаил Харлан, сменивший футболиста на просмотре.

В дальнейшем сине-голубые создали еще несколько острых моментов. Самым ярким из них оказалось попадание в перекладину мяча после удара футболиста «Ротора». При этом и тюменцы периодически огрызались и выбегали в атаки, одна из которых завершилась показанной красной карточкой Литвенку, сыгравшего рукой за пределами штрафной. С учетом того, что это был товарищеский матч, волгоградскому коллективу разрешили оставить Ивана до конца игры. На 83-й минуте сибиряки все-таки размочили счет. Пас с левого фланга замкнул Александр Бем. Подопечные Попкова отыграли один гол, однако на большее их уже не хватило. Итоговый результат - 2:1 в пользу «Ротора».

Волгоградский клуб на сборах в Саранске проведет еще несколько контрольных поединков, а болельщики команды с нетерпением ожидают вестей о приходе новых футболистов в команду для повышения конкуренции перед стартом в розыгрыше Первой лиги, который намечен на середину июля.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев