



Волгоградская область в 2025 году получит дополнительные средства на развитие электротранспорта. 26 июня правительство утвердило планируемый объем субсидирования региональных проектов. В общей сложности между девятью регионами России поделят 4 миллиарда рублей.

– В 2025 году на субсидирование льготных кредитов, предоставляемых на поддержку реализуемых проектов по развитию городского электрического наземного общественного транспорта в регионах, предполагается направить около 4 млрд рублей. На бюджетную трёхлетку планируемое финансирование составит 12 млрд рублей, а в целом с 2025 до 2042 года – более 41,7 млрд рублей. Подписано распоряжение, содержащее распределение этих средств, – сообщает пресс-служба кабинета министров. – Решение позволит гарантировать софинансирование уже начатых проектов по строительству, модернизации и реконструкции трамвайных линий и инфраструктуры для них, а также приобретению электротранспорта. Такие проекты реализуются на основе долгосрочных концессионных соглашений.

Кроме Волгоградской области, на субсидии могут рассчитывать Краснодарский и Пермский края, , Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.

Субсидии из федерального бюджета на компенсацию недополученных доходов из‑за применения льготной ставки выделяются «ВЭБ.РФ» в виде имущественного взноса от государства.