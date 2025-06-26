Транспорт

Волгограду выделят на развитие электротранспорта часть от 4 млрд рублей

Транспорт 26.06.2025 19:09
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26.06.2025 19:09


Волгоградская область в 2025 году получит дополнительные средства на развитие электротранспорта. 26 июня правительство утвердило планируемый объем субсидирования региональных проектов. В общей сложности между девятью регионами России поделят 4 миллиарда рублей.

– В 2025 году на субсидирование льготных кредитов, предоставляемых на поддержку реализуемых проектов по развитию городского электрического наземного общественного транспорта в регионах, предполагается направить около 4 млрд рублей. На бюджетную трёхлетку планируемое финансирование составит 12 млрд рублей, а в целом с 2025 до 2042 года – более 41,7 млрд рублей. Подписано распоряжение, содержащее распределение этих средств, – сообщает пресс-служба кабинета министров. – Решение позволит гарантировать софинансирование уже начатых проектов по строительству, модернизации и реконструкции трамвайных линий и инфраструктуры для них, а также приобретению электротранспорта. Такие проекты реализуются на основе долгосрочных концессионных соглашений.

Кроме Волгоградской области, на субсидии могут рассчитывать Краснодарский и Пермский края, , Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области. 

Субсидии из федерального бюджета на компенсацию недополученных доходов из‑за применения льготной ставки выделяются «ВЭБ.РФ» в виде имущественного взноса от государства.

 

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