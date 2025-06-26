Происшествия

В Камышине пьяный пациент избил врача в приёмном покое

Происшествия 26.06.2025 12:11
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26.06.2025 12:11


В Камышине Волгоградской области полицейские возбудили уголовное дело из-за избиения врача городской больницы. Как сообщает ИА «Высота 102», 18-летний парень, доставленный в приёмные покои, применил силу после конфликта с медработником.

- Подозреваемый, находясь с признаками алкогольного опьянения в приемном покое городской больницы, в ходе возникшего конфликта с медработниками нанес удары кулаком 30-летнему врачу. Мужчина обратился с заявлением в дежурную часть. Напавший был доставлен в отдел полиции, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время следственных действий правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже был уличён в рукоприкладстве. Он подвергался к административному наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ. При этом выводов, судя по всему, для себя молодой человек не сделал.

Отметим, по факту нового эпизода полицейскими возбуждено уголовное дело по ст. 116.1 УК РФ.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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