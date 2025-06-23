Пять БПЛА было уничтожено за ночь в Волгограсдкой области

Минобороны сообщило о пятом сбитом беспилотнике в Волгоградской области. Это произошло в период с 22.00 ч. 22 июня до 7.00 ч. 23 июня, передает ИА «Высота 102».
Всего с вечера 22 июня по утро сегодняшнего дня военные перехватили и уничтожили 5 БПЛА.
Ранее губернатор Андрей Бочаров прокомментировал сбитие 4 беспилотных летательных аппаратов в регионе. Атаку отразили в период с 20.00 до 21.00 ч. 22 июня. В результате падения обломков возникли локальные возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены.