Происшествия

Пять БПЛА было уничтожено за ночь в Волгограсдкой области

Происшествия 23.06.2025 07:50
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23.06.2025 07:50


Минобороны сообщило о пятом сбитом беспилотнике в Волгоградской области. Это произошло в период с 22.00 ч. 22 июня до 7.00 ч. 23 июня, передает ИА «Высота 102».

Всего с вечера 22 июня по утро сегодняшнего дня военные перехватили и уничтожили 5 БПЛА. 

Ранее губернатор Андрей Бочаров прокомментировал сбитие 4 беспилотных летательных аппаратов в регионе. Атаку отразили в период с 20.00 до 21.00 ч. 22 июня. В результате падения обломков возникли локальные возгорания сухой травы, которые были оперативно потушены.


 

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