В Камышине произошла массовая авария: четверо в больнице





В Камышинском районе Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, малотоннажного грузовика и легковых автомобилей Honda Accord, Volkswagen Passat. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, массовое столкновение произошло на 521 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

- На месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа Межмуниципального Отдела МВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, - уточнили в ГУ МВД по региону.

В результате в больницу с травмами доставлены 4 человека. Движение на данный момент осуществляется по автодороге в штатном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области