На трассе под Волгоградом тягач загорелся после столкновения с «Ладой»





В Чернышковском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тягача Freightliner и легковым автомобилем «Лада Гранта». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на 176 километре трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск».

По предварительной информации, водитель «Гранты» не справился с управлением и совершил наезд на тросовое разделительное заграждение, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара тягач съехал с проезжей части и загорелся.

В результате аварии водитель и двое пассажиров легкового автомобиля были госпитализированы.