Происшествия

На трассе под Волгоградом тягач загорелся после столкновения с «Ладой»

Происшествия 22.06.2025 13:40
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22.06.2025 13:40


В Чернышковском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тягача Freightliner и легковым автомобилем «Лада Гранта». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на 176 километре трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск». 

По предварительной информации, водитель «Гранты» не справился с управлением и совершил наезд на тросовое разделительное заграждение, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара тягач съехал с проезжей части и загорелся. 

В результате аварии водитель и двое пассажиров легкового автомобиля были госпитализированы.

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