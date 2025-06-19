



В Михайловке Волгоградской области полицией возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в одном из местных кафе. Как сообщает ИА «Высота 102», 30-летний мужчина, повздорив с приятелями, решил отомстить им с помощью оружия.

- 8 июня 2025 года в кафе города Михайловки между ранее знакомыми посетителями в процессе беседы возникли разногласия, спор перешел в конфликт, в ходе которого один из присутствующих достал травматический пистолет и произвёл выстрелы в двух мужчин. В результате потерпевшим были причинены огнестрельные ранения: 41-летнему мужчине в области спины, а его 42-летнему приятелю в область левого бедра и поясницы, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Правоохранители оперативно нашли дебошира. Им оказался ранее судимый местный житель. В рамках следственных действий был произведён обыск в квартире мужчины. Здесь полицейские обнаружили целый арсенал: два травматических пистолета, автомат и дробовик.

Отметим, в настоящее время полиция устанавливает законность владения мужчиной оружием.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области