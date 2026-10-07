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Происшествия

Полиция задержала «мамкиных хулиганов», стрелявших из BMW в Волгограде

Происшествия 07.10.2026 07:27
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07.10.2026 07:27


В Волгограде полицейские задержали дрифтера на BMW и его пассажира, стрелявшего в воздух. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел в микрорайоне Родниковая Долина. Видео с опасными маневрами и звуками, похожими на выстрелы, было опубликовано в одном из городских телеграм-каналов.  

Как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники Госавтоинспекции волгоградского УМВД обнаружили ролик в ходе мониторинга. На кадрах водитель автомобиля BMW устроил дрифт на перекрестке. Опасные маневры создавали угрозу безопасности участников  дорожного движения – в это время на проезжей части находились пешеход и курьер службы доставки. Другие водители наблюдали за происходящим, стоя на светофоре. 



– В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя. Им оказался 20-летний житель Советского района Волгограда. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что его знакомый, находясь на пассажирском сиденье, произвел несколько выстрелов, – сообщили «Высоте 102» в Главке.  

Задержали водителя в центре Волгограда – на Современнике. В ходе осмотра из салона автомобиля был изъят пистолет. В отношении правонарушителей составлены административные материалы по фактам нарушений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Находясь в отделе полиции, оба нарушителя признали вину и попросили прощения у жителей Волгограда, которых они могли напугать своими действиями. 

Госавтоинспекция напоминает: дороги общего пользования не предназначены для выполнения элементов экстремального вождения. Подобные действия квалифицируются как грубое нарушение ПДД и создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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