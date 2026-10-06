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Происшествия

Волгоградец украл почти 5 кг шоколада в московском супермаркете - видео

Происшествия 06.10.2026 15:42
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06.10.2026 15:42




26-летний уроженец Волгограда задержан по подозрению в краже шоколада известной марки из торгового зала. Как сообщили в ГУ МВД города Москва, молодой человек зашел в один из магазинов на улице Рогожский Вал в Таганском районе столицы и сложил в рюкзак 49 стограммовых плиток шоколада общим весом 4 килограмма 900 граммов. Ему удалось беспрепятственно покинуть магазин, минуя кассу, с похищенным товаром. Однако момент кражи попал на видеокамеру, установленную в торговом зале, и сотрудники магазина обратились в полицию. 

Интересно, что волгоградца задержали на Волгоградском проспекте. Выяснилось, что парень проживал на съемной квартире, а шоколад, с его слов, он украл, чтобы единолично съесть. 

Теперь волгоградец стал фигурантом уголовного дела о краже. Его не стали задерживать, но отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Криминальному «сладкоежке» грозит лишение свободы сроком до двух лет. 

Видео ГУ МВД Москвы

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