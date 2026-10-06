26-летний уроженец Волгограда задержан по подозрению в краже шоколада известной марки из торгового зала. Как сообщили в ГУ МВД города Москва, молодой человек зашел в один из магазинов на улице Рогожский Вал в Таганском районе столицы и сложил в рюкзак 49 стограммовых плиток шоколада общим весом 4 килограмма 900 граммов. Ему удалось беспрепятственно покинуть магазин, минуя кассу, с похищенным товаром. Однако момент кражи попал на видеокамеру, установленную в торговом зале, и сотрудники магазина обратились в полицию.