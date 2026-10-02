В Волгограде спасли выпавшего за борт судна лодочника

В Тракторозаводском районе Волгограда спасатели вызволили из Волги судоводителя, который выпал за борт и оказался в воде. Как сообщили в ГКУ Служба спасения, сигнал о происшествии поступил оперативному дежурному ЕДДС утром 2 октября.

На помощь мужчине, который выпал из маломерного судна в 300 метрах от берега, выдвинулась дежурная смена районного поисково-спасательного подразделения. Спасатели спустя 7 минут уже были на месте и достали 50-летнего судоводителя из воды. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Фото из архива V102.RU