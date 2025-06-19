



19 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал информацию Минобороны о повторной попытке атаковать территорию Волгоградской области беспилотниками самолётного типа. Как сообщает ИА «Высота 102», благодаря дежурным расчётам ПВО все цели были перехвачены. Ущерба от нападения удалось избежать.

- По уточненным данным Министерства обороны России над территорией Волгоградской области были сбиты еще четыре БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Напомним, как ранее сообщала редакция со ссылкой на данные Минобороны, новый налёт на Волгоградскую область произошёл в период с 11:00 до 13:00.

Утром 19 июня Росавиация дважды вводила план «Ковёр» над территорией региона, запрещая пролёт транспортных самолётов. Одновременно стало известно о том, что за ночь над Волгоградской областью уже были сбиты 7 ударных БПЛА.