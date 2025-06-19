В Волгоградской области в ночь на 19 июня силами противовоздушной обороны была отражена массированная атака дронов. Об этом сообщил утром в четверг губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам главы Волгоградской области, в результате налета никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

– Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших и повреждений объектов нет, – говорится в официальном сообщении.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских судов в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на их прием и выпуск. К этому часу, по данным Росавиации, они уже сняты – воздушная гавань возвращается к штатной работе.