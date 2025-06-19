Аэропорт Волгограда из-за атаки БПЛА останавливал работу на два часа

Аэропорт Волгограда на два часа останавливал прием и выпуск воздушных судов в связи с массированной атакой БПЛА ночью с 18 на 19 июня.

О массированном налете, напомним, утром в четверг проинформировал жителей Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров. Согласно его заявлению, все вражеские дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО Минобороны, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. По словам Бочарова, атака была совершена в Калачевском, Городищенском районах региона и в южной части Волгограда.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что с 04.00 аэропорт Волгограда был временно закрыт в целях безопасности. Спустя два часа ограничения были сняты.

– В аэропорту Волгоград (Гумрак) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, – сообщили в ведомстве.