Водолазы ищут в Волге утонувшего 30-летнего волжанина





В городе Волжском Волгоградской области организованы поиски пропавшего без вести 30-летнего мужчины. Как сообщили 3 марта спасатели, в настоящее время поисковые работы ведутся в акватории Волги.

Сообщается, что поиск пропавшего волжанина организован по заявке УМВД России по городу Волжскому силами и средствами водолазной службы ГКУ «Служба спасения» под руководством водолаза Дмитрия Печёнкина. Пропавшего мужчину ищут в районе СНТ «Химик».

Судя по опубликованным спасателями кадрам, работать им приходится в сложных условиях – лед на Волге уже не выдерживает человеческого веса.

– Работы по поиску гражданина 1996 г.р. значительно осложняют неблагоприятные погодные и гидрологические условия, – уточняют в Службе спасения.

Фото: ГКУ "Служба спасения"