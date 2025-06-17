Денис Фомин стал футболистом волгоградского «Ротора»

Защитник Денис Фомин сегодня, 17 июня, официально стал футболистом волгоградского «Ротора». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, с 29-летним игроком заключен контракт до конца сезона 2025/2026.
Фомин родился в Казахстане. С 2015 по 2018 год Денис являлся футболистом «Урала» из Екатеринбурга, но также в этот период он на правах аренды поиграл за «Тамбов» и ивановский «Текстильщик». Также Фомин ранее в своей карьере выступал за «СКА-Хабаровск». В 2023 году опытный защитник подписал контракт с новороссийским «Черноморцем», в составе которого стал бронзовым призером розыгрыша Первой лиги 24/25.
Отметим, Денис Фомин оказался уже четвертым новобранцем «Ротора» в летнее межсезонье после Николая Покидышева, Артема Симоняна и Дмитрия Сасина.
Фото: ФК «Черноморец» /vk.com (архив), коллаж V102.RU