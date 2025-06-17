Транспорт

В Волгограде у нового здания арбитражного суда изменят схему дорожного движения

Транспорт 17.06.2025 14:44
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17.06.2025 14:44


17 июня власти Волгограда анонсировали реорганизацию схемы дорожного движения на территории Ворошиловского района. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет планирует ликвидировать узкие места ул. Иркутской, ул. Козловской и ул. Североморцев. Соответствующие идеи глава города презентовал во время рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова.

- Одна из предлагаемых корректировок – максимальное сокращение левых поворотов, что приведет к разгрузке перекрестков и увеличению пропускной способности дорог на территории данного микрорайона. Кроме того, рассматривается возможность расширения проезжей части на ряде участков дорог по ул. Иркутской, Козловской, Североморцев. Работы начнутся после детальной проработки всех технических вопросов, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, ранее в Ворошиловском районе Волгограда на участке дороги по ул. Иркутской, примыкающем к ул. Рабоче-Крестьянской, специалисты произвели расширение проезжей части. Кроме того, для улучшения пропускной способности на перекрёстке ул. Иркутской и ул. Циолковского была обустроена круговая развязка.

Фото: администрация Волгограда

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