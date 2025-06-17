Камеры засняли жесткое ДТП с Kia и байкером в Волгограде





Сегодня, 17 июня, в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 36-летнего мотоциклиста и легкового автомобиля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, авария произошла на шоссе Авиаторов. Момент происшествия зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель Kia Rio напротив дома №3 на Шоссе Авиаторов врезался в мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении в среднем ряду. От сильного удара водителя мотоцикла несколько раз перевернуло в воздухе, после чего он упал на проезжую часть. Отметим, что перед столкновением водитель мотоцикла замедлил движение – не исключено, что мужчина планировал повернуть налево.

– Когда я ехал, все бегали вокруг мотоциклиста – он лежал без движения на асфальте, – сообщают читатели.

По информации полицейских, байкер получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области