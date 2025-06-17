Происшествия

Камеры засняли жесткое ДТП с Kia и байкером в Волгограде

Происшествия 17.06.2025 13:02
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17.06.2025 13:02


Сегодня, 17 июня, в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 36-летнего мотоциклиста и легкового автомобиля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, авария произошла на шоссе Авиаторов. Момент происшествия зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительной информации, водитель Kia Rio напротив дома №3 на Шоссе Авиаторов врезался в мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении в среднем ряду. От сильного удара водителя мотоцикла несколько раз перевернуло в воздухе, после чего он упал на проезжую часть. Отметим, что перед столкновением водитель мотоцикла замедлил движение – не исключено, что мужчина планировал повернуть налево. 

– Когда я ехал, все бегали вокруг мотоциклиста – он лежал без движения на асфальте, – сообщают читатели. 

По информации полицейских, байкер получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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