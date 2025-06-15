Транспорт

В Волгограде начался ремонт «потерянной» чиновниками дороги к ЖК «Янтарный город»

Транспорт 15.06.2025 07:31
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15.06.2025 07:31


В Советском районе Волгограда начались работы на ул. Маршала Воронова. Как сообщает ИА «Высота 102», после многочисленных жалоб волгоградцев единственную подъездную дорогу к ЖК «Янтарный город», на 17 лет «потерянную» городскими чиновниками, наконец начали ремонтировать.

- Работы идут вот уже несколько недель. В конце мая расчистили обочины, установили бордюрный камень. Впереди укладка нового асфальтового покрытия, — рассказал журналистам один из местных жителей.

В мэрии подтвердили информацию об обновлении улицы.

- В настоящее время ведутся ремонтные работы автомобильной дороги по ул. им. маршала Воронова в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ориентировочный срок окончания ремонтных работ — ноябрь 2025 года, — говорится в ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

При этом, по словам волгоградцев, судя по взятому рабочими темпу, подрядчику вполне по силам сдать объект уже в этом месяце.

Напомним, единственная подъездная дорога к жилому комплексу была построена в 2007 году. Ближе к сдаче первых домов застройщик закатал бетонную проезжую часть в асфальт. По неизвестным причинам городские власти вовремя не приняли дорогу на баланс, а позже строительная компания обанкротилась. В августе 2024 года в пресс-службе администрации Волгограда рассказали журналистам, что передача дороги до сих пор не была завершена, из-за чего муниципалитет считает её ремонт «нецелевым расходованием бюджетных средств».

Фото жители ЖК «Янтарный город»

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