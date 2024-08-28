Транспорт

«Чем 17 лет занимались?»: в Волгограде оказалась бесхозной убитая дорога к ЖК «Янтарный город»

Транспорт 28.08.2024 12:13
0
28.08.2024 12:13


В Советском районе Волгограда жители ЖК «Янтарный город» бьют тревогу из-за состояния единственной подъездной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», ул. Маршала Воронова, обеспечивающая транспортную доступность жилого массива, испещрена многочисленными выбоинами, трещинами и давно нуждается во внимании специалистов. Однако, по словам местных жителей, с ремонтом здесь не спешат. 

- Проезжая часть находится в аварийном состоянии. Ездить невозможно – яма на яме. Если даже на небольшой скорости влететь в одну из глубоких выбоин, то можно и колесо с подвеской угробить. Постоянно жалуемся в администрацию, но пока результат нулевой. В ответ получаем лишь отписки, - рассказал журналистам житель ЖК «Янтарный город» Дмитрий Золонцев.


В распоряжении редакции оказался один из последних ответов мэрии, согласно которому чиновники назвали даже латочный ремонт жизненно важной для горожан дороги, которой пользуются несколько тысяч человек, нецелесообразным.

- Полномочиями по содержанию внутриквартальных, межквартальных и дворовых проездов департамент не наделен. Проведение подрядной организацией мероприятий по ремонту таких проездов приведет к нецелевому использованию бюджетных средств, - говорится в официальном ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда.


Согласно информации публичной кадастровой карты, ул. Маршала Воронова расположена на муниципальной территории. В свою очередь, в положении о департаменте городского хозяйства говорится, что последний является единственным подразделением мэрии, которое отвечает за ремонт автомобильных дорог местного значения, к коим, согласно нормативно-правовой базе, как раз и относятся межквартальные проезды.

ИА «Высота 102» обратилось в администрацию Волгограда с просьбой рассказать, в связи с чем городские чиновники оказались освобождены от одной из основных своих функций. Однако, как выяснилось, произошло недоразумение. Дорогу к ЖК «Янтарный город» власти действительно не могут отремонтировать, но с полномочиями всё в порядке – они на месте. Причина отсутствия ремонта кроется, по данным чиновников, в недобросовестном застройщике.


- Указанная дорога была построена одновременно с возведением многоквартирных жилых домов по ул. Маршала Воронова в Советском районе Волгограда. В рамках действующего законодательства после окончания строительства участки дорог по соглашению между собственником (застройщиком) и муниципалитетом могут быть переданы на баланс города для дальнейшего содержания и обслуживания. По информации департамента городского хозяйства, в настоящее время процедура принятия данного дорожного объекта в муниципальную казну и передачи его на содержание обслуживающей организации не завершена. До получения объектом статуса муниципального проведение каких-либо работ на нем является нецелевым расходованием бюджетных средств, то есть противоречит действующему законодательству, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», строительство ЖК «Янтарный город» началось в конце «нулевых». А в 2010 году жилой комплекс пополнился первыми четырьмя домами на ул. Маршала Воронова. За несколько лет до этого как раз и появилась та самая, асфальтированная подъездная дорога.

Всего через год после сдачи первых объектов у строительной компании начались проблемы,она зашла в процедуру банкротства и вскоре была ликвидирована. В 2015-2016 годах несколько последних домов на территории ЖК по просьбе властей строила компания «Пересвет-Юг».

- После окончания всех предусмотренных законодательством процедур по передаче данной дороги муниципалитету станет возможным провести обследование ее состояния, а затем и необходимые ремонтные работы, - подытожили городские власти.

При этом, кто в ситуации, когда основной застройщик давно ликвидирован, должен осуществить передачу проезжей части на баланс города, из ответа властей непонятно. Точно так же, как и неясно, почему, если законодательством всё же предусмотрен механизм принятия дороги муниципалитетом без участия застройщика, этот процесс растянулся уже на 17 лет.

Редакция попросила мэрию уточнить соответствующую информацию, однако на момент публикации материала, журналисты пояснения властей так и не получили.

Отметим, пока администрация Волгограда бьётся над принятием ул. Маршала Воронова в собственность города, жители вынуждены как могут самостоятельно заделывать выбоины кирпичами. Как смеются волгоградцы, альтернативы у них, похоже, нет. Надежд на помощь администрации за полтора десятилетия у жильцов практически не осталось.

Фото - Павел Мирошкин ИА / «Высота 102», видео - Дмитрий Золонцев

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
28.08.2024 10:09
Транспорт 28.08.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.08.2024 18:38
Транспорт 27.08.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.08.2024 16:27
Транспорт 26.08.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2024 09:35
Транспорт 25.08.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 21:23
Транспорт 24.08.2024 21:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 15:31
Транспорт 24.08.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 16:52
Транспорт 21.08.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 15:39
Транспорт 21.08.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 14:35
Транспорт 21.08.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2024 11:41
Транспорт 20.08.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2024 12:02
Транспорт 19.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2024 10:39
Транспорт 19.08.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.08.2024 21:08
Транспорт 18.08.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.08.2024 14:29
Транспорт 16.08.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.08.2024 13:19
Транспорт 16.08.2024 13:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:27
Жителей Волжского травили запахом горящей пластмассыСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде безопасность в многоквартирных домах повысят умные технологииСмотреть фотографии
14:13
Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту избиения у ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
14:11
Товарищи-партийцы. Бочаров выступил на форуме первичек ЕР – цитатыСмотреть фотографии
13:24
Перебегавшему перед тепловозом волгоградцу оторвало рукуСмотреть фотографии
12:37
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили разбойника, обокравшего пенсионерку после удара в челюстьСмотреть фотографии
12:13
«Чем 17 лет занимались?»: в Волгограде оказалась бесхозной убитая дорога к ЖК «Янтарный город»Смотреть фотографии
12:09
В боях за Андреевку погиб боец СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
Мужчина вонзил нож в шею жителю ВолжскогоСмотреть фотографии
11:35
Сотни волгоградцев простились с погибшими при захвате заложников в ИК-19Смотреть фотографии
10:41
Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде зафиксировала камера видеонаблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоградцам прогнозируют резкое похолодание к концу рабочей неделиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде после столкновения легковушек госпитализирован 2-летний ребёнокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Суд признал небезопасными дороги в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
На севере Волгограда через час включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский суд наказал бизнес-коуча Аяза Шабутдинова за «промывку» мозговСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде построят еще один амфитеатрСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде прощаются с убитыми сотрудниками ИК-19Смотреть фотографии
09:07
«Красный Октябрь» организовал летний отдых для 250 детей сотрудниковСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области ожидают усиление жары до +35Смотреть фотографии
08:06
В Волгограде изменят расписание дачного поездаСмотреть фотографии
22:09
Появились подробности смертельного ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:24
Ребенок и взрослый погибли в ДТП на трассе Волгоград-Москва, шесть человек пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:01
Реку Ахтуба в Волгоградской области углубят тремя земснарядамиСмотреть фотографии
20:28
СК в Волгограде начал проверку после массовой драки у ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
20:01
РУСАДА поставило крест на карьере уличенной в допинге волгоградской фигуристкиСмотреть фотографии
19:32
В Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
19:23
Вольную жизнь обеспечил 27 нелегалам из Узбекистана житель ВолгоградаСмотреть фотографии
18:49
В Камышине семье погибшего на СВО Николая Химича передали орден МужестваСмотреть фотографии
 