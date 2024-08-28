«Чем 17 лет занимались?»: в Волгограде оказалась бесхозной убитая дорога к ЖК «Янтарный город»





В Советском районе Волгограда жители ЖК «Янтарный город» бьют тревогу из-за состояния единственной подъездной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», ул. Маршала Воронова, обеспечивающая транспортную доступность жилого массива, испещрена многочисленными выбоинами, трещинами и давно нуждается во внимании специалистов. Однако, по словам местных жителей, с ремонтом здесь не спешат.

- Проезжая часть находится в аварийном состоянии. Ездить невозможно – яма на яме. Если даже на небольшой скорости влететь в одну из глубоких выбоин, то можно и колесо с подвеской угробить. Постоянно жалуемся в администрацию, но пока результат нулевой. В ответ получаем лишь отписки, - рассказал журналистам житель ЖК «Янтарный город» Дмитрий Золонцев.





В распоряжении редакции оказался один из последних ответов мэрии, согласно которому чиновники назвали даже латочный ремонт жизненно важной для горожан дороги, которой пользуются несколько тысяч человек, нецелесообразным.

- Полномочиями по содержанию внутриквартальных, межквартальных и дворовых проездов департамент не наделен. Проведение подрядной организацией мероприятий по ремонту таких проездов приведет к нецелевому использованию бюджетных средств, - говорится в официальном ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда.





Согласно информации публичной кадастровой карты, ул. Маршала Воронова расположена на муниципальной территории. В свою очередь, в положении о департаменте городского хозяйства говорится, что последний является единственным подразделением мэрии, которое отвечает за ремонт автомобильных дорог местного значения, к коим, согласно нормативно-правовой базе, как раз и относятся межквартальные проезды.

ИА «Высота 102» обратилось в администрацию Волгограда с просьбой рассказать, в связи с чем городские чиновники оказались освобождены от одной из основных своих функций. Однако, как выяснилось, произошло недоразумение. Дорогу к ЖК «Янтарный город» власти действительно не могут отремонтировать, но с полномочиями всё в порядке – они на месте. Причина отсутствия ремонта кроется, по данным чиновников, в недобросовестном застройщике.





- Указанная дорога была построена одновременно с возведением многоквартирных жилых домов по ул. Маршала Воронова в Советском районе Волгограда. В рамках действующего законодательства после окончания строительства участки дорог по соглашению между собственником (застройщиком) и муниципалитетом могут быть переданы на баланс города для дальнейшего содержания и обслуживания. По информации департамента городского хозяйства, в настоящее время процедура принятия данного дорожного объекта в муниципальную казну и передачи его на содержание обслуживающей организации не завершена. До получения объектом статуса муниципального проведение каких-либо работ на нем является нецелевым расходованием бюджетных средств, то есть противоречит действующему законодательству, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», строительство ЖК «Янтарный город» началось в конце «нулевых». А в 2010 году жилой комплекс пополнился первыми четырьмя домами на ул. Маршала Воронова. За несколько лет до этого как раз и появилась та самая, асфальтированная подъездная дорога.

Всего через год после сдачи первых объектов у строительной компании начались проблемы,она зашла в процедуру банкротства и вскоре была ликвидирована. В 2015-2016 годах несколько последних домов на территории ЖК по просьбе властей строила компания «Пересвет-Юг».

- После окончания всех предусмотренных законодательством процедур по передаче данной дороги муниципалитету станет возможным провести обследование ее состояния, а затем и необходимые ремонтные работы, - подытожили городские власти.

При этом, кто в ситуации, когда основной застройщик давно ликвидирован, должен осуществить передачу проезжей части на баланс города, из ответа властей непонятно. Точно так же, как и неясно, почему, если законодательством всё же предусмотрен механизм принятия дороги муниципалитетом без участия застройщика, этот процесс растянулся уже на 17 лет.

Редакция попросила мэрию уточнить соответствующую информацию, однако на момент публикации материала, журналисты пояснения властей так и не получили.

Отметим, пока администрация Волгограда бьётся над принятием ул. Маршала Воронова в собственность города, жители вынуждены как могут самостоятельно заделывать выбоины кирпичами. Как смеются волгоградцы, альтернативы у них, похоже, нет. Надежд на помощь администрации за полтора десятилетия у жильцов практически не осталось.

Фото - Павел Мирошкин ИА / «Высота 102», видео - Дмитрий Золонцев

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»