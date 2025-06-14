В Михайловке воровка обокрала пенсионерку, попросив воды

В Михайловке задержана подозреваемая в краже денег из дома пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в начале июня о краже сообщила 86-летняя пенсионерка. По ее словам, к ней пришла неизвестная женщина, которая попросила у нее воды. Пока пенсионерка ходила за водой, гостья обыскала комнату и вытащила кошелек, спрятанный под подушкой. Задержанной оказалась 34-летняя жительница Белгородской области. Она созналась в краже. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Полицейские не исключают, что граждан, пострадавших от действий задержанной может быть больше, и просят потерпевших обратиться в полицию по телефонам: (84463) 2-52-47- дежурная часть Отдела МВД России по г. Михайловка; ДЧ ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области