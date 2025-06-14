Расследования

В Михайловке воровка обокрала пенсионерку, попросив воды

Расследования 14.06.2025 13:27
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14.06.2025 13:27


В Михайловке задержана подозреваемая в краже денег из дома пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в начале июня о краже сообщила 86-летняя пенсионерка. По ее словам, к ней пришла неизвестная женщина, которая попросила у нее воды. Пока пенсионерка ходила за водой, гостья обыскала комнату и вытащила кошелек, спрятанный под подушкой. Задержанной оказалась 34-летняя жительница Белгородской области. Она созналась в краже. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Полицейские не исключают, что граждан, пострадавших от действий задержанной может быть больше, и просят потерпевших обратиться в полицию по телефонам: (84463) 2-52-47- дежурная часть Отдела МВД России по г. Михайловка; ДЧ ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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