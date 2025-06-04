Гандбольный клуб «Динамо-Синара» сегодня, 4 июня, официально объявил о переходе трех гандболисток, которые ранее выступали за краснодарскую «Кубань». Состав бело-голубых пополнили Анжелика Лебедева, Мария Гафонова и Анастасия Федорова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
Анжелика Лебедева возвращается в волгоградскую команду, за которую она выступала до конца сезона 21/22. Затем 24-летняя спортсменка перешла в «Кубань», где играла три года. В минувшем сезоне Лебедева на позиции полусредней стала лучшим снайпером краснодарского коллектива, забросив 130 мячей.
Мария Гафонова является опытной гандболисткой. За «Кубань» 37-летняя линейная провела 11 сезонов. Гафонова также становилась трехкратной вице-чемпионкой России.
Еще один новичок бело-голубых - Анастасия Федорова. 24-летняя гандболистка, играющая на позиции левой крайней и разыгрывающей, до «Кубани» защищала цвета московских «Луча», ЦСКА-2 и ЦСКА.
Напомним, в завершившемся розыгрыше Суперлиги «Динамо-Синара» оказалось сильнее «Кубани» в двухматчевом противостоянии в серии за пятое место. Этот успех позволил волгоградской команде занять самую высокую позицию в чемпионате России за последние восемь лет.
По окончании сезона «Динамо-Синару» покинули 11 гандболисток. В итоговом интервью ИА «Высота 102» главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев заявил, что клуб планирует восполнить существенные кадровые потери - в том числе усилиться опытными игроками в межсезонье.
Фото: «Динамо-Синара» /vk.com (архив)