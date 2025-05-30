11 гандболисток покинули «Динамо-Синару»





Гандбольную команду «Динамо-Синара» покинули 11 игроков. Волгоградский клуб официально объявил об уходе Меланьи Пичугиной, Кристины Щегловой, Оксаны Колодяжной, Елизаветы Дудкиной, Виктории Турусиной, Анастасии Чешевой, Арины Безбабных, Анастасии Шкитиной, Екатерины Долматовой, Софии Романенко и Софьи Васильевой, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, бело-голубые под руководством Евгения Дмитриева заняли в завершившемся сезоне женской Суперлиги пятое место - самое высокое за последние восемь лет. И по окончании успешного чемпионата начались серьезные изменения в команде - уход лидеров и активная работа над приходом новичков.

Отметим, Меланья Пичугина и Кристина Щеглова покинули «Динамо-Синару», за которую они выступали на правах аренды из «Ростов-Дона» и столичного ЦСКА соответственно. Остальные гандболистки, которые добивались положительных результатов в волгоградском коллективе, также продолжат выступать в других командах.





Теперь уже экс-капитан «Динамо-Синары» Софья Васильева в комментарии клубной пресс-службе отметила, что динамовский коллектив навсегда останется в ее памяти.

- Хочется поблагодарить Волгоград за всё это время! Здесь я выросла не только как игрок, но и как человек. Всему научилась, обрела невероятную команду и друзей! Благодарна каждому тренеру и руководству за вклад в мою карьеру и невероятную поддержку! Все вместе мы проходили через грустные и радостные моменты, испытывали незабываемые эмоции! Спасибо нашим родным болельщикам за поддержку и веру в нас! «Динамо-Синара» - в сердце навсегда»! — заявила Софья.

«Динамо-Синара» начнет подготовку к новому сезону 4 июля в Волгограде. Тогда же проведут первую тренировку и новички бело-голубых, о подписании которых будет сообщено дополнительно.

Директор спортивной школы «Динамо» Стелла Вартанян поблагодарила ушедших гандболисток за игру в составе волгоградской команды.

- Это были замечательнее годы, проведенные вместе. Сегодня стало популярным менять клубы, чего раньше практически не было. Реалии изменились. Как мы видим, в том числе на примере других отечественных коллективов, масштабная миграция затронула почти всю Суперлигу. Я очень сожалею, что девочки уходят и говорю им не прощайте, а до свидания. Хочу пожелать им удачи, буду обязательно следить за их успехами, а то что они будут, я не сомневаюсь. Девушки прошли отличную школу и выросли в профессиональных игроков высокого уровня! С удовольствием жду их обратно, в родные стены. Еще раз, огромная благодарность за работу. Расстаемся на хорошей ноте. Спортивная жизнь есть спортивная жизнь, - отметила Стелла Иосифовна.