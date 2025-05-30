11 гандболисток покинули «Динамо-Синару»

Гандбольную команду «Динамо-Синара» покинули 11 игроков. Волгоградский клуб официально объявил об уходе Меланьи Пичугиной, Кристины Щегловой, Оксаны Колодяжной, Елизаветы Дудкиной, Виктории Турусиной, Анастасии Чешевой, Арины Безбабных, Анастасии Шкитиной, Екатерины Долматовой, Софии Романенко и Софьи Васильевой, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, бело-голубые под руководством Евгения Дмитриева заняли в завершившемся сезоне женской Суперлиги пятое место - самое высокое за последние восемь лет. И по окончании успешного чемпионата начались серьезные изменения в команде - уход лидеров и активная работа над приходом новичков.
Отметим, Меланья Пичугина и Кристина Щеглова покинули «Динамо-Синару», за которую они выступали на правах аренды из «Ростов-Дона» и столичного ЦСКА соответственно. Остальные гандболистки, которые добивались положительных результатов в волгоградском коллективе, также продолжат выступать в других командах.
Теперь уже экс-капитан «Динамо-Синары» Софья Васильева в комментарии клубной пресс-службе отметила, что динамовский коллектив навсегда останется в ее памяти.
«Динамо-Синара» начнет подготовку к новому сезону 4 июля в Волгограде. Тогда же проведут первую тренировку и новички бело-голубых, о подписании которых будет сообщено дополнительно.
Директор спортивной школы «Динамо» Стелла Вартанян поблагодарила ушедших гандболисток за игру в составе волгоградской команды.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU