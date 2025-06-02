Гандбольный клуб «Динамо-Синара» в завершившемся сезоне женской Суперлиги занял пятое место - самое высокое за последние восемь лет. Бело-голубые добились такого результата под руководством Евгения Дмитриева, который год назад сменил Олега Кулешова на посту главного тренера. Евгений Александрович, ранее возглавлявший мужской астраханский клуб «Динамо», в интервью ИА «Высота 102» рассказал, что побудило его принять предложение о работе в «Динамо-Синаре», быстро ли ему удалось найти общий язык с новым коллективом, почему пятое место по итогам розыгрыша Суперлиги 24/25 можно считать хорошим результатом для бело-голубых на данном этапе, а также о серьезных изменениях в составе на следующий сезон.
Напомним, динамовки на предварительном этапе чемпионата заняли седьмую позицию. Зато в плей-офф волгоградки выступили очень достойно. Наши девушки впервые в своей истории обыграли ЦСКА в первом матче 1/4 финала чемпионата (29:23), но уступили им в ответной встрече (28:41) и отправились в утешительный турнир за 5-8 места. Здесь динамовская дружина в двухматчевых противостояниях оказалась сильнее новороссийской «Черноморочки» и краснодарской «Кубани» и показала лучший результат с 2017 года. По окончании сезона «Динамо-Синару» покинули сразу 11 игроков, в том числе и лидеры коллектива, среди которых Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. Поэтому команда перед стартом следующего чемпионата сильно обновится.
- Евгений Александрович, как оцениваете завершившийся сезон?
- Команда заслужила хорошую оценку. Заняли пятое место - лучшая позиция за последние восемь лет. Девочки поработали хорошо. Можно поставить пятерку команде за весь сезон, особенно в плей-офф.
- Давайте вернемся на год назад. Расскажите, как Вам поступило предложение возглавить «Динамо-Синару»?
- Мне позвонила директор СШ по гандболу «Динамо» Стелла Иосифовна Вартанян и сообщила, что клуб ищет тренера. Мы с ней поговорили. На тот момент у меня заканчивался контракт с мужским астраханским «Динамо». Но волгоградскую команду знал неплохо. Когда работал в «Астраханочке», помнил коллектив с тех времен. Спросил о составе. Получил ответ, что уходят в межсезонье Варя Семина, Анна Верещак, опытные Марина Судакова и Валя Гончарова. И все равно состав показался мне боевым. Стелла Иосифовна сказала, на каких позициях хотела бы видеть команду, обозначила задачи. Мне понравилось ее отношение и желание быть повыше в таблице. По совокупности этих факторов я сделал выбор в пользу «Динамо-Синары».
- Как сильно отличается специфика работы в мужском и женском гандболе?
- Везде свои нюансы, где-то надо подстраиваться. Банально - тренировочный процесс и уровень нагрузок разный. Большое подспорье, что я до этого поработал пять лет в женском гандболе, поэтому сильно перестраиваться не надо было.
- На первом собрании Вы сказали команде, что не любите, когда игроки обсуждают свои проблемы за Вашей спиной. Удалось ли добиться за это время доверия с гандболистками, чтобы они напрямую с Вами общались по игровым вопросам?
- Думаю, что удалось. Я всегда говорю, что не нужно что-то там додумывать и накручивать себя. Можно спокойно подойти ко мне и я объясню игроку, почему, например, у него мало игрового времени на данном этапе, где надо добавить, что исправить. Тут идет работа в две стороны. От гандболисток тоже многое зависит.
- Отличаются ли мотивационные методы женского гандбола от мужского?
- Способы мотивации одинаковые. В плей-офф для нас большим подспорьем стала победа над ЦСКА. Я потом говорил девчатам, что раз мы выиграли дома у действующих чемпионов, то тогда нам все по силам. Девочки молодцы, что меня услышали. Последний домашний матч с «Кубанью» складывался для нас не очень хорошо. Мы проигрывали три мяча, но проявили характер, вытащили, да еще и победили «плюс три».
- В плане дисциплины нет претензий к подопечным в завершившемся сезоне?
- С дисциплиной все нормально у нас, вопросов нет. На случай каких-то проблем в этом плане разработана система штрафов. Нарушила что-то, пожалуйста, заплати в кассу команды.
- Как часто приходилось проводить индивидуальные беседы с игроками?
- Много общался лично. Регулярно говорил им, что они могут. Некоторые гандболистки были зажаты. Хотя был виден потенциал. После одной ошибки в игре возникает риск психологических проблем. Я говорю, что не надо вешать голову. Только вперед. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Было очень много бесед по этому поводу с игроками.
- Как реагировали гандболистки, когда Вам приходилось эмоционально донести свою мысль - повысить голос в тайм-аутах, например?
- Тренер видит, когда игра складывается, тогда и голос не надо повышать. Девочки понимают это, и все идет по плану. А когда я вижу, что гандболистки похуже размялись, не вошли в ритм, то здесь надо вовремя отреагировать. Это бывает не только в тайм-аутах, но и в перерывах. Смотрим по ситуации, как складывается матч. Реагируют игроки всегда нормально. Понимают свои ошибки. И пытаются на мою эмоциональную речь выплеснуть злость в правильном направлении.
- В гандболе тайм-аут идет всего одну минуту. Для чего берутся такие короткие перерывы?
- Тайм-аут используется по определенным причинам. Когда, например, команда ошибается в защите - это надо поправить. И у нас есть такое выражение — «затык в нападении» - когда не получается несколько атак подряд реализовать. Тогда берется тайм-аут, чтобы объяснить, как надо забить гол. И еще одно выражение - «сдвинуться со счета». Это, чтобы команда не провалила отрезок, пропустив пять-шесть мячей подряд. И поэтому тренеры стараются встряхнуть своих подопечных, если те пропускают три-четыре атаки подряд.
- Когда поняли, что команда уже адаптировалась под Ваши требования?
- Сначала все пошло хорошо. Начали сезон неплохо - сыграли вничью в Краснодаре с «Кубанью», где никому легко не бывает. Отыгрались во втором тайме, проигрывая восемь мячей. Я девочкам сказал в раздевалке, что эта ничья равноценна победе. Потом была хорошая игра с «Ладой» дома. Тогда в тольяттинской команде еще играли легионеры. Мы этот матч сами отдали в концовке, сыграв вничью. Вели три мяча, не забили семиметровый. Должны были побеждать. А потом встреча с «Лучом», где мы проиграли по делу. А вот после домашних матчей с «Кубанью» и тем же «Лучом» я почувствовал, что команда притерлась - мы добавляем. Это стало видно.
- В «Динамо-Синаре» играли много молодых гандболисток. Есть ли потребность усилить состав более опытными исполнительницами?
- Здесь два варианта развития. Опытные игроки должны взять ответственность на себя или в атаке, или сыграв надежнее в обороне. Поэтому на следующий год мы усилимся двумя опытными гандболистками. Скоро клуб объявит об их приходе. И эти игроки будут показывать своим примером, как надо работать на тренировках и играть в матчах.
-«Динамо-Синара» заняло седьмое место на предварительном этапе Суперлиги. Расскажите, почему важно улучшать результат и попадать все-таки в первую шестерку по итогам регулярного сезона?
- В моем понимании - надо попадать в первую шестерку и играть с командами из верхней части таблицы и набираться опыта. И с имиджевой точки зрения это важно. Надо привыкать, что каждая игра - топовая. Сильные соперники, поэтому надо выкладываться постоянно на 100 процентов.
- Можно ли назвать плей-офф лучшим отрезком всего сезона?
- Да, конечно. Мы дома обыграли ЦСКА, сыграли вничью с Новороссийском и выиграли у «Кубани». Я считаю, что в плей-офф у нас получился хороший отрезок. По качеству игры и итоговому результату. У нас была задача на предварительном этапе занять седьмое место. Я сказал девочкам, что, если мы занимаем эту позицию, то у них перед стартом плей-офф будет несколько дней выходных. И для гандболисток это был большой мотивационный момент. Много переездов, логистика. В первую очередь мы дали отдохнуть и восстановиться команде. И дальше уже работали точечно над элементами, которые меньше у нас получались. Было время поработать над проблемными компонентами. Когда идут матчи друг за другом, то не на все может хватать времени при подготовке. Немного и физическое состояние подтянули в перерыве, добавили веса в тренажерном зале. Все эти моменты улучшили.
- За счет чего удалось преподнести сенсацию и так уверенно обыграть действующих чемпионок - ЦСКА в первом матче 1/4 финала Суперлиги?
- Если бы я знал эти ключи, я бы пользовался ими чаще. Хорошо сложилась сама игра, девочки вышли без боязни. Можно сыграть достойно с заведомо сильным соперником, но уступить в борьбе, и никто ничего не скажет. А тут мы договорились, что выйдем и посмотрим, как будет складываться сама игра. Главное - сделать то, к чему мы готовились. Совпало очень много конкретно в этой встрече. Сыграли хорошо в нападении и защите. Сделали минимум дурацких ошибок. В совокупности это дало такой результат. Может, и ЦСКА где-то недонастроился, но это их уже проблемы. Очень жаль, что не удержали разницу в девять мячей, которая была у нас по ходу поединка. Если бы сохранили такой отрыв, то было бы еще интереснее в Москве. Но удачу нужно заслужить. С неба ничего не падает просто так. Тем более - в гандболе.
- Почему пятое место в Суперлиге можно назвать хорошим результатом на данном этапе?
- «Динамо-Синара» не избаловано высокими местами последние годы. Мы не были 10 лет в тройке призеров, а тут сразу стали бороться за 5-8 места. Было сказано девчатам, что мы хотим занять пятую позицию и показать лучший результат. Да, это не медали, но для нас это очень хороший итог. Второй момент - это потенциальная еврокубковая зона. Мы не знаем, как будет дальше. Допустим, если это будет даже ранняя стадия еврокубков, то хорошо занять это место и поиграть в международных турнирах. Было бы вдвойне обидно занять позицию ниже, а нас пустили бы в Европу летом и мы жалели бы об упущенной возможности сразиться с соперниками из других стран.
- Кто из игроков порадовал вас своим прогрессом в этом сезоне?
- Достаточно посмотреть, кто больше играл, кто больше забрасывал. И здесь можно сделать вывод, кто вырос в игровом плане. Я доволен прогрессом некоторых гандболисток, но выделять кого-то отдельно не хотел бы. Вся команда сыграла достойно.
- После ухода ключевых гандболисток может ли кто-то из игроков нынешнего состава их заменить и стать одним из лидеров коллектива в будущем?
- Те девчата, которые с нами остаются, еще молоды. Каждая из гандболисток может сделать несколько шагов вперед. Без фамилий, но мы уже продлили контракты на будущее с ведущими игроками. Клуб показал свою заинтересованность. Жду, что в следующем году вместе с новичками нынешние гандболистки добавят в уровне, мастерстве, станут увереннее и будут выходить на лидирующие позиции. Некоторые из них уже играют важную роль в нашей команде.
- Как оцените современную «Динамо Арену», которая открылась в октябре прошлого года?
- «Динамо Арена» - площадка европейского уровня. У нас немного таких объектов в гандболе. Большое подспорье, что трибуны находятся близко к площадке. В таких условиях приятно играть. Болельщики в нас поверили и девчата почувствовали их поддержку. Зал на каждой игре почти полный. Это очень важно.
- Удалось ли следить за молодежными командами из системы клуба по ходу сезона?
- Да, следил постоянно. Всегда по возможности приезжал на домашние игры - лично просматривал. Выбирал, где у них было плотное соперничество - со звенигородской «Звездой», московским ЦСКА, которые являлись конкурентами за медали. Сейчас мы пять человек из молодежного состава берем на сборы первой команды. Посмотрим, как они себя проявят. Если все будет хорошо, то молодые гандболистки из резерва могут быть в главной команде. Многое зависит от них самих.
- Уже успели понять, почему в Волгограде так сильно развита система детско-юношеского гандбола?
- Всегда так было. Еще до моего приезда. Что мужские, что женские отделения на высоком уровне. Хорошие детские тренеры. Качественный отбор игроков, их развитие. Это очень тяжелый труд - довести игроков с самого детства хотя бы до второй команды. Все это вместе дает результат.
- Расскажите о планах на предсезонные сборы.
- Команда ушла в отпуск. 4 июля встречаемся в Волгограде, с 7-го числа начинаем тренироваться в ФОК имени Левона Акопяна. Потом едем в Беларусь на олимпийскую базу под Минском. 4 августа возвращаемся домой. Уже договорились о двух товарищеских играх с сильной командой. Хотим в контрольных встречах поиграть немного по-другому. В прошлом году поехали в Москву. Там приняли участие в турнире, который мне показался достаточно продолжительным. Сейчас хотим провести побольше товарищеских поединков, но не растягивать на неделю. К кому-то из соперников съездить в гости, сыграть там две - три игры и вернуться. Потом уже в Волгоград позвать на товарищеские матчи оппонентов. С учетом того, что команда у нас серьезно обновится, хотелось бы провести побольше предсезонных спаррингов.
- Как считаете, хватит ли летом времени на подготовку к новому сезону?
- Любой тренер скажет, что времени мало. У нас всего два месяца на подготовку. Объем работы очень большой - надо заниматься нападением, защитой, большинством, игрой на 7 на 6. Разные варианты в обороне и атаке нужно успеть наиграть. Мы не все два месяца будем тренироваться - там еще есть переезды, выходные. Если посчитать количество именно рабочих дней, то их не так много выходит.
- Задачи на следующий сезон уже определены?
- Новые цели с руководством еще не обсуждали. Понятно, что хотим приблизительно быть на тех позициях, что и сейчас. Обойтись без провалов.
- Чего хотели бы достичь на посту главного тренера «Динамо-Синары» в долгосрочной перспективе?
- Если быть реалистами, то побороться за медали в чемпионате и Кубке России было бы оптимально. При комплектовании состава, при отсутствии серьезных травм - побиться за тройку призеров вполне реально. Но это дело не одного сезона - болельщики тоже должны понимать. Надо еще поработать.
- Как планируете провести отпуск?
- Дома - в Астрахани. Там накопились дела, которые нужно закрыть. Отвести детей к дедушкам и бабушкам. Отдыхать предпочитаю в кругу семьи. У меня маленький сыночек - два с половиной года ему. Надо набраться сил, а затем снова в бой.
- Как относитесь к рыбалке?
- Я хотя и астраханец, однако рыбалка для меня была только поводом собраться с друзьями, но не рыбачить (улыбается).
- Очень нравится город. Все красиво. Мы живем недалеко от «Динамо Арены». Часто бываем на набережной, там гуляем. Школа дочки рядом. Удобно. В плане быта все устраивает.
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев
Фото: Андрей Поручаев / V102.RU