Гандбольный клуб «Динамо-Синара» в завершившемся сезоне женской Суперлиги занял пятое место - самое высокое за последние восемь лет. Бело-голубые добились такого результата под руководством Евгения Дмитриева, который год назад сменил Олега Кулешова на посту главного тренера. Евгений Александрович, ранее возглавлявший мужской астраханский клуб «Динамо», в интервью ИА «Высота 102» рассказал, что побудило его принять предложение о работе в «Динамо-Синаре», быстро ли ему удалось найти общий язык с новым коллективом, почему пятое место по итогам розыгрыша Суперлиги 24/25 можно считать хорошим результатом для бело-голубых на данном этапе, а также о серьезных изменениях в составе на следующий сезон.

Напомним, динамовки на предварительном этапе чемпионата заняли седьмую позицию. Зато в плей-офф волгоградки выступили очень достойно. Наши девушки впервые в своей истории обыграли ЦСКА в первом матче 1/4 финала чемпионата (29:23), но уступили им в ответной встрече (28:41) и отправились в утешительный турнир за 5-8 места. Здесь динамовская дружина в двухматчевых противостояниях оказалась сильнее новороссийской «Черноморочки» и краснодарской «Кубани» и показала лучший результат с 2017 года. По окончании сезона «Динамо-Синару» покинули сразу 11 игроков, в том числе и лидеры коллектива, среди которых Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. Поэтому команда перед стартом следующего чемпионата сильно обновится.





- Евгений Александрович, как оцениваете завершившийся сезон?

- Команда заслужила хорошую оценку. Заняли пятое место - лучшая позиция за последние восемь лет. Девочки поработали хорошо. Можно поставить пятерку команде за весь сезон, особенно в плей-офф.

- Давайте вернемся на год назад. Расскажите, как Вам поступило предложение возглавить «Динамо-Синару»?

- Мне позвонила директор СШ по гандболу «Динамо» Стелла Иосифовна Вартанян и сообщила, что клуб ищет тренера. Мы с ней поговорили. На тот момент у меня заканчивался контракт с мужским астраханским «Динамо». Но волгоградскую команду знал неплохо. Когда работал в «Астраханочке», помнил коллектив с тех времен. Спросил о составе. Получил ответ, что уходят в межсезонье Варя Семина, Анна Верещак, опытные Марина Судакова и Валя Гончарова. И все равно состав показался мне боевым. Стелла Иосифовна сказала, на каких позициях хотела бы видеть команду, обозначила задачи. Мне понравилось ее отношение и желание быть повыше в таблице. По совокупности этих факторов я сделал выбор в пользу «Динамо-Синары».

- Как сильно отличается специфика работы в мужском и женском гандболе?

- Везде свои нюансы, где-то надо подстраиваться. Банально - тренировочный процесс и уровень нагрузок разный. Большое подспорье, что я до этого поработал пять лет в женском гандболе, поэтому сильно перестраиваться не надо было.

- На первом собрании Вы сказали команде, что не любите, когда игроки обсуждают свои проблемы за Вашей спиной. Удалось ли добиться за это время доверия с гандболистками, чтобы они напрямую с Вами общались по игровым вопросам?

- Думаю, что удалось. Я всегда говорю, что не нужно что-то там додумывать и накручивать себя. Можно спокойно подойти ко мне и я объясню игроку, почему, например, у него мало игрового времени на данном этапе, где надо добавить, что исправить. Тут идет работа в две стороны. От гандболисток тоже многое зависит.





- Отличаются ли мотивационные методы женского гандбола от мужского?

- Способы мотивации одинаковые. В плей-офф для нас большим подспорьем стала победа над ЦСКА. Я потом говорил девчатам, что раз мы выиграли дома у действующих чемпионов, то тогда нам все по силам. Девочки молодцы, что меня услышали. Последний домашний матч с «Кубанью» складывался для нас не очень хорошо. Мы проигрывали три мяча, но проявили характер, вытащили, да еще и победили «плюс три».

- В плане дисциплины нет претензий к подопечным в завершившемся сезоне?

- С дисциплиной все нормально у нас, вопросов нет. На случай каких-то проблем в этом плане разработана система штрафов. Нарушила что-то, пожалуйста, заплати в кассу команды.

- Как часто приходилось проводить индивидуальные беседы с игроками?

- Много общался лично. Регулярно говорил им, что они могут. Некоторые гандболистки были зажаты. Хотя был виден потенциал. После одной ошибки в игре возникает риск психологических проблем. Я говорю, что не надо вешать голову. Только вперед. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Было очень много бесед по этому поводу с игроками.





- Как реагировали гандболистки, когда Вам приходилось эмоционально донести свою мысль - повысить голос в тайм-аутах, например?

- Тренер видит, когда игра складывается, тогда и голос не надо повышать. Девочки понимают это, и все идет по плану. А когда я вижу, что гандболистки похуже размялись, не вошли в ритм, то здесь надо вовремя отреагировать. Это бывает не только в тайм-аутах, но и в перерывах. Смотрим по ситуации, как складывается матч. Реагируют игроки всегда нормально. Понимают свои ошибки. И пытаются на мою эмоциональную речь выплеснуть злость в правильном направлении.

- В гандболе тайм-аут идет всего одну минуту. Для чего берутся такие короткие перерывы?

- Тайм-аут используется по определенным причинам. Когда, например, команда ошибается в защите - это надо поправить. И у нас есть такое выражение — «затык в нападении» - когда не получается несколько атак подряд реализовать. Тогда берется тайм-аут, чтобы объяснить, как надо забить гол. И еще одно выражение - «сдвинуться со счета». Это, чтобы команда не провалила отрезок, пропустив пять-шесть мячей подряд. И поэтому тренеры стараются встряхнуть своих подопечных, если те пропускают три-четыре атаки подряд.

- Когда поняли, что команда уже адаптировалась под Ваши требования?

- Сначала все пошло хорошо. Начали сезон неплохо - сыграли вничью в Краснодаре с «Кубанью», где никому легко не бывает. Отыгрались во втором тайме, проигрывая восемь мячей. Я девочкам сказал в раздевалке, что эта ничья равноценна победе. Потом была хорошая игра с «Ладой» дома. Тогда в тольяттинской команде еще играли легионеры. Мы этот матч сами отдали в концовке, сыграв вничью. Вели три мяча, не забили семиметровый. Должны были побеждать. А потом встреча с «Лучом», где мы проиграли по делу. А вот после домашних матчей с «Кубанью» и тем же «Лучом» я почувствовал, что команда притерлась - мы добавляем. Это стало видно.





- В «Динамо-Синаре» играли много молодых гандболисток. Есть ли потребность усилить состав более опытными исполнительницами?

- Здесь два варианта развития. Опытные игроки должны взять ответственность на себя или в атаке, или сыграв надежнее в обороне. Поэтому на следующий год мы усилимся двумя опытными гандболистками. Скоро клуб объявит об их приходе. И эти игроки будут показывать своим примером, как надо работать на тренировках и играть в матчах.

-«Динамо-Синара» заняло седьмое место на предварительном этапе Суперлиги. Расскажите, почему важно улучшать результат и попадать все-таки в первую шестерку по итогам регулярного сезона?

- В моем понимании - надо попадать в первую шестерку и играть с командами из верхней части таблицы и набираться опыта. И с имиджевой точки зрения это важно. Надо привыкать, что каждая игра - топовая. Сильные соперники, поэтому надо выкладываться постоянно на 100 процентов.