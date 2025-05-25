Отлично, девчонки! «Динамо-Синара» вошло в пятерку лучших клубов Суперлиги





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 мая, во втором матче серии за 5-6 места женской Суперлиги в гостях уступили краснодарской «Кубани» со счетом 29:30. Но при этом по сумме двух встреч бело-голубые обыграли соперниц и заняли пятое место по итогам российского чемпионата. Для волгоградского клуба эта позиция оказалась самой высокой за последние несколько лет, сообщает ИА «Высота 102». Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 мая, во втором матче серии за 5-6 места женской Суперлиги в гостях уступили краснодарской «Кубани» со счетом 29:30. Но при этом по сумме двух встреч бело-голубые обыграли соперниц и заняли пятое место по итогам российского чемпионата. Для волгоградского клуба эта позиция оказалась самой высокой за последние несколько лет, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в первой игре 18 мая волгоградки дома обыграли краснодарок со счетом 32:29 и отправились на ответное противостояние с преимуществом в три мяча, которое подопечным Евгения Дмитриева надо было удержать для общей победы в серии. И сегодня динамовки вышли с настроем не только сохранить отрыв от оппоненток, но и снова выиграть. Однако и хозяйки не собирались просто так отдавать заветное пятое место бело-голубым, что и показал отчетный поединок. Напомним, в первой игре 18 мая волгоградки дома обыграли краснодарок со счетом 32:29 и отправились на ответное противостояние с преимуществом в три мяча, которое подопечным Евгения Дмитриева надо было удержать для общей победы в серии. И сегодня динамовки вышли с настроем не только сохранить отрыв от оппоненток, но и снова выиграть. Однако и хозяйки не собирались просто так отдавать заветное пятое место бело-голубым, что и показал отчетный поединок.

Желто-зеленые на старте встречи забросили дважды подряд. Затем гостьи отыгрались благодаря реализованному семиметровому штрафному броску в исполнении Анастасии Шкитиной и результативному попаданию Софии Лыжиной. На 6-й минуте бело-голубые впервые вышли вперед - контратаку реализовала Олеся Черненко. Вскоре Алина Загороднева удачно сыграла на перехвате, убежала в быстрый отрыв и увеличила преимущество волгоградок до «плюс два» - 8:6. Желто-зеленые на старте встречи забросили дважды подряд. Затем гостьи отыгрались благодаря реализованному семиметровому штрафному броску в исполнении Анастасии Шкитиной и результативному попаданию Софии Лыжиной. На 6-й минуте бело-голубые впервые вышли вперед - контратаку реализовала Олеся Черненко. Вскоре Алина Загороднева удачно сыграла на перехвате, убежала в быстрый отрыв и увеличила преимущество волгоградок до «плюс два» - 8:6.

Бело-голубые большую часть первого тайма лидировали. Вдобавок к реализованным моментам Мария Дувакина в некоторых эпизодах уверенно действовала на последнем рубеже, отразив опасные атаки кубанских гандболисток. Правда, когда подшефные Дениса Сайфулина сократили отставание до минимума, Евгений Дмитриев взял тайм-аут при счете 12:11 в пользу гостевого коллектива. Бело-голубые большую часть первого тайма лидировали. Вдобавок к реализованным моментам Мария Дувакина в некоторых эпизодах уверенно действовала на последнем рубеже, отразив опасные атаки кубанских гандболисток. Правда, когда подшефные Дениса Сайфулина сократили отставание до минимума, Евгений Дмитриев взял тайм-аут при счете 12:11 в пользу гостевого коллектива.





После возвращения на площадку оперативно отличилась Екатерина Долматова. Концовка тайма прошла в равной борьбе. На последней минуте команды обменялись результативными бросками - точными оказались Арина Безбабных и краснодарская спортсменка Алина Морозова. С результатом 16:14 в пользу «Динамо-Синары» соперники отправились отдыхать в раздевалки. После возвращения на площадку оперативно отличилась Екатерина Долматова. Концовка тайма прошла в равной борьбе. На последней минуте команды обменялись результативными бросками - точными оказались Арина Безбабных и краснодарская спортсменка Алина Морозова. С результатом 16:14 в пользу «Динамо-Синары» соперники отправились отдыхать в раздевалки.

Второй тайм прошел с переменным успехом для обоих коллективов. «Кубань» неоднократно догоняла волгоградок, а на 47-й минуте желто-зеленые и вовсе вышли вперед - 24:23. Интрига завертелась с новой силой, но гостьи достаточно быстро вернули лидерство после двух попаданий Долматовой. Напряжение в этом матче было до последнего, а за минуту до финальной сирены краснодарки повели в результате точного броска Яны Савиновой. Однако желто-зеленые не успели отыграть необходимую разницу «минус три», поэтому даже их сегодняшняя виктория со счетом 30:29 не позволила «Кубани» обыграть «Динамо-Синару» в борьбе за пятое место, на которое поднялись как раз бело-голубые. Второй тайм прошел с переменным успехом для обоих коллективов. «Кубань» неоднократно догоняла волгоградок, а на 47-й минуте желто-зеленые и вовсе вышли вперед - 24:23. Интрига завертелась с новой силой, но гостьи достаточно быстро вернули лидерство после двух попаданий Долматовой. Напряжение в этом матче было до последнего, а за минуту до финальной сирены краснодарки повели в результате точного броска Яны Савиновой. Однако желто-зеленые не успели отыграть необходимую разницу «минус три», поэтому даже их сегодняшняя виктория со счетом 30:29 не позволила «Кубани» обыграть «Динамо-Синару» в борьбе за пятое место, на которое поднялись как раз бело-голубые.

Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев в послематчевом интервью положительно оценил результат по итогам сезона. Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев в послематчевом интервью положительно оценил результат по итогам сезона.