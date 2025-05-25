Отлично, девчонки! «Динамо-Синара» вошло в пятерку лучших клубов Суперлиги

Спорт 25.05.2025 17:44
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25.05.2025 17:44
Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 мая, во втором матче серии за 5-6 места женской Суперлиги в гостях уступили краснодарской «Кубани» со счетом 29:30. Но при этом по сумме двух встреч бело-голубые обыграли соперниц и заняли пятое место по итогам российского чемпионата. Для волгоградского клуба эта позиция оказалась самой высокой за последние несколько лет, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, в первой игре 18 мая волгоградки дома обыграли краснодарок со счетом 32:29 и отправились на ответное противостояние с преимуществом в три мяча, которое подопечным Евгения Дмитриева надо было удержать для общей победы в серии. И сегодня динамовки вышли с настроем не только сохранить отрыв от оппоненток, но и снова выиграть. Однако и хозяйки не собирались просто так отдавать заветное пятое место бело-голубым, что и показал отчетный поединок.
Желто-зеленые на старте встречи забросили дважды подряд. Затем гостьи отыгрались благодаря реализованному семиметровому штрафному броску в исполнении Анастасии Шкитиной и результативному попаданию Софии Лыжиной. На 6-й минуте бело-голубые впервые вышли вперед - контратаку реализовала Олеся Черненко. Вскоре Алина Загороднева удачно сыграла на перехвате, убежала в быстрый отрыв и увеличила преимущество волгоградок до «плюс два» - 8:6.
Бело-голубые большую часть первого тайма лидировали. Вдобавок к реализованным моментам Мария Дувакина в некоторых эпизодах уверенно действовала на последнем рубеже, отразив опасные атаки кубанских гандболисток. Правда, когда подшефные Дениса Сайфулина сократили отставание до минимума, Евгений Дмитриев взял тайм-аут при счете 12:11 в пользу гостевого коллектива.
После возвращения на площадку оперативно отличилась Екатерина Долматова. Концовка тайма прошла в равной борьбе. На последней минуте команды обменялись результативными бросками - точными оказались Арина Безбабных и краснодарская спортсменка Алина Морозова. С результатом 16:14 в пользу «Динамо-Синары» соперники отправились отдыхать в раздевалки.
Второй тайм прошел с переменным успехом для обоих коллективов. «Кубань» неоднократно догоняла волгоградок, а на 47-й минуте желто-зеленые и вовсе вышли вперед - 24:23. Интрига завертелась с новой силой, но гостьи достаточно быстро вернули лидерство после двух попаданий Долматовой. Напряжение в этом матче было до последнего, а за минуту до финальной сирены краснодарки повели в результате точного броска Яны Савиновой. Однако желто-зеленые не успели отыграть необходимую разницу «минус три», поэтому даже их сегодняшняя виктория со счетом 30:29 не позволила «Кубани» обыграть «Динамо-Синару» в борьбе за пятое место, на которое поднялись как раз бело-голубые.
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев в послематчевом интервью положительно оценил результат по итогам сезона.
-Нет никакого разочарования от сегодняшнего результата. Выполнили задачу, которую ставили перед нами. Заняли хорошее для нас место, поэтому разочарований нет. Девочки красотки. Всем тяжело сейчас. Концовка сезона, все накопилось - усталость физическая и психологическая. Сегодня достали из себя все, что можно и выполнили поставленную цель на сезон, - резюмировал специалист.
Капитан «Динамо-Синары» Софья Васильева не скрывала эмоций от победы в двухматчевом противостоянии с «Кубанью».
- В первую очередь хочу поблагодарить свою команду за полную самоотдачу и невероятные эмоции на площадке. Не скажу, что второй тайм был хуже. Вся игра волнообразная. Преимущество то на стороне «Кубани», то на нашей. Все ошибались, но молодцы, что вовремя исправляли недочеты. Очень рада, что мы заняли пятое место. Сейчас я горжусь каждой девчонкой в нашей команде за эту победу, - заявила Софья.
Таким образом, «Динамо-Синара» завершило сезон Суперлиги 24/25 на пятом месте, показав лучший результат в чемпионате за последние несколько лет. В плей-офф динамовки провели в общей сложности шесть матчей, в которых одержали три победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили. Волгоградская команда провела утешительный турнир на высоком уровне и заслуженно оказалась в пятерке сильнейших клубов страны по итогам российского чемпионата.
Напомним, предыдущие два розыгрыша Суперлиги «Синара» завершила на шестой и восьмой строчках соответственно, поэтому прогресс, как говорится, «налицо». Отметим, для Евгения Дмитриева этот сезон оказался первым у руля динамовской команды - и сразу успешным.
Теперь волгоградским болельщикам и любителям гандбола остается ждать следующего чемпионата, который стартует через несколько месяцев. Бело-голубые, чей состав в межсезонье, к сожалению, претерпит серьезные изменения, будут стараться закрепить и, возможно, даже улучшить достигнутый результат в новом розыгрыше Суперлиги.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Андрей Поручаев V102.RU и ГК «Динамо-Синара» vk.com (архив)
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