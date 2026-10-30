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Спорт

ЦСКА с волгоградской пропиской разгромил «Динамо-Синару» – 36:22

Спорт 30.10.2026 06:44
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30.10.2026 06:44


Матчем «Динамо-Синары» и ЦСКА возобновился женский чемпионат России по гандболу. Вице-чемпион страны совершенно по-хозяйски разобрался с местным клубом – 36:22 – и наглядно показал тенденции современного гандбола.

Москвички ехали в Волгоград со стопроцентной серией: восемь матчей – восемь побед, вторая строчка таблицы с 16 очками, плюс 90 по мячам. Волжанки подходили к игре после тяжёлого волжского дерби в Астрахани, где они уступили «Астраханочке» – 23:33. Форма команд и статистика сезона тоже говорили в пользу гостей: ЦСКА в среднем забивает 29,7 за матч, «Динамо-Синара» – 31,1, но армейки пропускают меньше всех и выигрывают первые таймы в 83% случаев.



Если поначалу волгоградки цеплялись за матч – выручала Баскакова в раме, но забивали с трудом, – то после 17-й минуты наступил летаргический сон. За 1 минуту и 20 секунд москвички забили трижды, у хозяек площадки – 8 минут без голов. Гости спокойно контролировали ход игры, и к перерыву на табло горели ещё приличные цифры – 14:11 в пользу ЦСКА.



Второй тайм начался с мастер-класса от команды Людмилы Бодниевой: за первые четыре минуты игрового времени – со 2-й по 6-ю – волгоградкам отгрузили шесть мячей. К 9-й минуте второго тайма ЦСКА сделал разницу +10 и дальше играл в своё удовольствие. Надо признать, что никакого секрета нет. Главный аспект – антропометрия: красно-синие банально крупнее своих соперниц, лучше готовы физически, поэтому с удовольствием навязывают борьбу и выигрывают её.



Если поначалу бело-голубые держали темп, то потом развалились. Гости предельно жёстко играют в обороне: о них как о скалы разбиваются игроки противоборствующей команды – в одном из таких столкновений травму получила София Пензева. А на количество семиметровых – ноль внимания: бейте хоть двадцать раз с семи метров, всё равно не пустим на бросок с игры. Поэтому без хитроумных комбинаций в игре с таким соперником делать нечего: в схватке ударом на удар они выиграют – заметно превосходят соперниц физически. Итоговая победа красно-синих – 36:22.

У ЦСКА лучшей признали Эвелину Аношкину, отразившую 15 бросков (коэффициент надёжности – 50%). У «Динамо-Синары» лучшая – Алиса Дворцевая, забившая четыре гола.



Тренер ЦСКА Людмила Бодниева отметила сильные стороны своей команды:

 – Мы сыграли достаточно дисциплинированно, очень плотно в защите, держали очень неплохой темп. Реализация тоже была неплохая. В принципе, по всем показателям сегодня всё было неплохо, и я даже не могу сказать, где мы были прямо действительно хороши. Те ошибки, которые мы сделали в первом тайме, исправили в начале второго, что позволило нам быстро контратаковать и забить лёгкие мячи. Увеличив отрыв, мы просто контролировали ход матча.

Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев признал, что задуманный план работал до перерыва, однако провальный старт второй половины перечеркнул всё наигранное.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «ЦСКА» (Москва) – 22:36 (11:14) 29 октября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап, 9-й тур.
Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1400.
Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).
«Динамо-Синара»: Баскакова – Пензева (2), Загороднева (2), Кириченко, Скивко (1), Сисенова (1), Чуракова (4) – Колесникова, Минченко (2), Томилина (2), Сметанина (2), Казиханова (1), Безбабных, Дворцевая (4), Коблева (1), Гафонова.
«ЦСКА»: Аношкина – Баева (3), Мурзалиева (2), Козаченко (4), Сабирова (5), Илларионова (3), Михайличенко (3) – Верещак (1), Семина (2), Ихнева (4), Островская, Шинкарук (1), Кузнецова (1) Левчина (3), Явон (2), Васильева (2).
Эффективность бросков %: 44 – 67.
Владение мячом (минуты): 27 – 33.
7-метровые/голы: 9/6 – 3/3.
Штрафное время: 0 – 2.

ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 18 очками возглавил турнирную таблицу. «Динамо-Синара» с десятью очками находится на седьмом месте.

 



Следующий матч волгоградки проведут на выезде против московского «Луча». Встреча состоится 6 ноября в 16:00.

Александр Веселовский

 

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