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Спорт

Черемных назначен на матч «Ротор» – «Уфа»

Спорт 30.10.2026 08:24
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30.10.2026 08:24


В воскресенье, 1 ноября, «Ротор» на «Волгоград Арене» принимает уфимцев – матч 16-го тура Первой лиги. Начало в 16:00.

Судейскую бригаду возглавит 32-летний арбитр из Перми Михаил Черемных. Волгоградцам он уже знаком: в августе этого сезона Черемных судил матч «Велес» – «Ротор» (2:1). Зато с уфимцами у него своя история – три матча в послужном списке: в этом августе «Спартак» Кострома – «Уфа» (1:1), самый карточный его матч в сезоне, шесть жёлтых, а раньше – «Уфа» – «Динамо-Брянск» (1:0) и «Уфа» – «СКА-Хабаровск» (3:0). В нынешнем чемпионате пермяк провёл пять матчей Первой лиги – 12 жёлтых карточек, ни одной красной: не маньяк, но строгости не чурается.

Помогать ему на бровках будут Алексей Чаплыгин (Москва) и Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Данил Ткаченко (Москва), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Евгений Летин (Московская область).

Функционал у бригады строгий и разделённый. Главный арбитр ведёт матч: хронометраж, штрафные и пенальти, последнее слово в любом спорном эпизоде. Ассистенты следят за положением вне игры, аутами и границей поля. Резервный судья держит под контролем скамейки и замены, ведёт протокол и отвечает за табло добавленного времени. Инспектор и делегат – глаза лиги: первый оценивает работу бригады, второй отвечает за организационный порядок на стадионе – от соответствия «Волгоград Арены» регламенту до оформления документов.

А расклад в таблице простой и потому дерзкий: после 15 туров хозяева идут 11-ми с 19 очками, гости – девятыми с 21. Победа – и волгоградцы с 22 очками перескакивают через уфимцев. Результат в этом сезоне требуют от «Ротора» больше, чем виртуозной игры в пас.

Встречаемся на стадионе. После матча болельщиков развезут дополнительные пригородные поезда – проезд для зрителей бесплатный. Поезд № 6339 «Краснооктябрьская – Шпалопропитка» отправится со станции «Краснооктябрьская» в 19:00, с нижней платформы остановочного пункта «Мамаев Курган» – в 19:07, на «Шпалопропитку» он прибудет в 20:13. Электричка № 6437/6438 «Волгоград-1 – Волжский» пойдёт от «Волгограда-1» в 18:34, с верхней платформы «Мамаева Кургана» – в 18:40, на станцию «Волжский» – в 19:18.

Александр Веселовский
Фото: РФС

 

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