Спорт

В Волгограде спортшколу Слуцкого оштрафовали за массовую драку

Спорт 04.06.2025 11:02
0
04.06.2025 11:02


Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал футбольную академию Слуцкого за участие в массовой драке футболистов во время матча в рамках 8 тура дивизиона ЮФЛ ЮГ-3. Как сообщает V102.RU со ссылкой на вердикт КДК, спортшколе придется заплатить штраф 50 тысяч рублей и провести одну домашнюю игру без болельщиков. 

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 25 мая в рамках 8 тура дивизиона ЮФЛ ЮГ-3. В ходе матча между игроками футбольной школы Слуцкого и спортсменами команды «Волгарь» вспыхнул конфликт, который перерос на поле в массовую драку. В разборки также ввязался один из зрителей.

Помимо штрафов также дисквалифицированы за участие в драке на 4 матча волгоградцы: Дмитрий Сысоев, Георгий Скороходов. На то же количество матчей дисквалифицированы Максим Климов, Николай Маркелов и Руслан Султанов из команды «АФ Волгарь».

Напомним, Центральный районный суд Волгограда также назначил наказание болельщику, участвовавшему в массовой драке - суд арестовал его на сутки и запретил посещать места проведения спортивных соревнований сроком на 1 год.

Скриншот: футбольная школа имени Слуцкого / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.06.2025 11:59
Спорт 02.06.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.06.2025 09:03
Спорт 02.06.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.05.2025 19:57
Спорт 31.05.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2025 20:52
Спорт 30.05.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2025 18:14
Спорт 30.05.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2025 17:05
Спорт 30.05.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2025 14:57
Спорт 30.05.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2025 06:29
Спорт 30.05.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2025 06:16
Спорт 27.05.2025 06:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2025 20:36
Спорт 26.05.2025 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2025 19:50
Спорт 25.05.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2025 17:44
Спорт 25.05.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2025 17:45
Спорт 24.05.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2025 07:25
Спорт 24.05.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2025 06:50
Спорт 20.05.2025 06:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:31
Волгоградец под прицелом камер угнал «Ниву» у сторожа школыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области ГЖИ временно возглавил Алексей ГоворунСмотреть фотографии
11:47
В России начали блокировать фишинговые сайты мошенниковСмотреть фотографии
11:25
Три дачи и куча мусора сгорели в СНТ «Родник» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Андрей Бочаров поручил властям Волгограда приступить к третьему этапу модернизации ЖКХСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде спортшколу Слуцкого оштрафовали за массовую дракуСмотреть фотографии
11:00
«Это не "конец всему"»: Россельхозцентр горячо ответил волгоградцам, снимающим видео с саранчойСмотреть фотографии
10:32
В Городище СК уличил судебного пристава в подлоге и превышении полномочийСмотреть фотографии
09:58
Волгоградская экс-чиновница Елисеева обжаловала в суде Москвы свой арестСмотреть фотографии
09:56
Часть волгоградцев досрочно получат пенсию перед Днем РоссииСмотреть фотографии
09:40
В Волжском полиция устанавливает личность устроившего дебош с ножом мужчиныСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгограде официально сменилось начальство регионального ГУ МВДСмотреть фотографии
09:07
19-летний водитель насмерть сбил двоих волгоградцев, МВД возбудило уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Полчища саранчи приближаются к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
В Госдуме поддержали инициативу по запрету продажи вейповСмотреть фотографии
07:48
Что в осадке? РПН озвучил правду о питьевой воде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
В Михайловке сорвано строительство вертолетной площадкиСмотреть фотографии
06:42
Под Волгоградом рыбак на Дону попался с сетями и выловленной стерлядьюСмотреть фотографии
05:53
Свалку размером с футбольное поле обнаружили прямо под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:29
Волгоградские вузы уступили конкурентам в сотне лучших университетов РоссииСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде день рождения Пушкина отметят постановками и вечером поэзииСмотреть фотографии
20:35
Владимир Путин отметил пятерых волгоградцев званиями и медалямиСмотреть фотографии
20:08
«Разве дети не дороже золота?»: участие детей из Волжского в престижном конкурсе в ОАЭ срывается из-за нехватки денегСмотреть фотографии
19:36
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о жаре, ураганном ветре и грозахСмотреть фотографии
18:49
Под Волгоградом водитель снял на видео поездку по усыпанной саранчой дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый штаб займется повышением привлекательности ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
Нет пассажиров? Перевозчик в Волгограде в шесть раз сократил количество маршруток №10ССмотреть фотографии
17:36
В Волгограде парочка убийц получила 32 года колонии за «букет» преступленийСмотреть фотографии
16:57
Андрей Бочаров представил нового руководителя Арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:48
Под Волгоградом пьяному лодочнику грозит до 5 лет колонии за утонувшего пассажираСмотреть фотографии
 