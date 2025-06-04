В Волгограде спортшколу Слуцкого оштрафовали за массовую драку





Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал футбольную академию Слуцкого за участие в массовой драке футболистов во время матча в рамках 8 тура дивизиона ЮФЛ ЮГ-3. Как сообщает V102.RU со ссылкой на вердикт КДК, спортшколе придется заплатить штраф 50 тысяч рублей и провести одну домашнюю игру без болельщиков.

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 25 мая в рамках 8 тура дивизиона ЮФЛ ЮГ-3. В ходе матча между игроками футбольной школы Слуцкого и спортсменами команды «Волгарь» вспыхнул конфликт, который перерос на поле в массовую драку. В разборки также ввязался один из зрителей.

Помимо штрафов также дисквалифицированы за участие в драке на 4 матча волгоградцы: Дмитрий Сысоев, Георгий Скороходов. На то же количество матчей дисквалифицированы Максим Климов, Николай Маркелов и Руслан Султанов из команды «АФ Волгарь».

Напомним, Центральный районный суд Волгограда также назначил наказание болельщику, участвовавшему в массовой драке - суд арестовал его на сутки и запретил посещать места проведения спортивных соревнований сроком на 1 год.

Скриншот: футбольная школа имени Слуцкого / vk.com