Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ Энергия добра: АО «ВОЭ» подготовило детей и школы к новому учебному году Несколько дней для себя: сотрудники «ЭлектроТранспорт Плюс» побывали на Эльтоне «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 На Эльбрусе погибло почти в 3 раза больше альпинистов, чем в прошлом году
С начала года на высочайшей вершине Европы – Эльбрусе – погибли 13 человек, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда жертвами стали пятеро. Об этом...
Федеральные новости
 В Ростове устраняют последствия атаки ВСУ: жильцы одного дома вернулись в квартиры
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 29 августа. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о текущей ситуации с поврежденными домами, сообщает Привет-Ростов. ...
Спорт

Волгоградец Владимир Саватенков – второй на IRONSTAR в Завидово

Спорт 02.09.2026 09:53
0
02.09.2026 09:53


Минувшие выходные стали яркой точкой триатлонного летнего сезона. Курорт «Завидово» под Тверью вновь принял масштабный фестиваль IRONSTAR – в нём приняли участие свыше 3300 человек из 52 регионов России.

Двухдневное мероприятие объединило соревнования по триатлону, плаванию и бегу. Среди участников были и 42 параатлета.

Плавательные старты прошли на реке Дойбице, велогонки – по трассам природного парка «Ямской лес», беговые этапы – на территории курорта. В программу вошли заплывы на открытой воде на дистанции 1 км, одну и две морские мили, а также командная эстафета.

Важное новшество сезона: впервые эти соревнования получили статус официального Кубка России «Мастерс». Это дало спортсменам старше 25 лет возможность выполнять нормативы для присвоения спортивных разрядов.

Во второй день фестиваля состоялись соревнования по триатлону. На длинной дистанции атлеты преодолели 1 км плавания, 41 км на велосипеде и 10 км бега. Короткая трасса включала 0,5 км плавания, 22 км велогонки и 5 км бега.

Волгоградец Владимир Саватенков показал второй результат среди элиты на длинной дистанции – 1:59:52 – и набрал 966 рейтинговых баллов. Первое место занял москвич Артём Попов (1:56:00, 1000 баллов). Третьим финишировал Игорь Егоров – 2:00:53 (957 баллов).

Александр Веселовский

Фото: Федерация Триатлона Тверской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.09.2026 09:53
Спорт 02.09.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2026 07:40
Спорт 02.09.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2026 11:04
Спорт 01.09.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2026 07:55
Спорт 01.09.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2026 07:13
Спорт 01.09.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.08.2026 22:12
Спорт 31.08.2026 22:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.08.2026 17:09
Спорт 31.08.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.08.2026 08:46
Спорт 31.08.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.08.2026 07:19
Спорт 31.08.2026 07:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.08.2026 11:35
Спорт 30.08.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.08.2026 08:57
Спорт 30.08.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.08.2026 21:20
Спорт 29.08.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.08.2026 10:54
Спорт 29.08.2026 10:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.08.2026 09:37
Спорт 29.08.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.08.2026 15:35
Спорт 28.08.2026 15:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:18
«Ждем вас в нашей семье»: энергетики поздравили студентов Волжского политехнического техникума с Днем знанийСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам с детьми назвали даты соцвыплат в сентябреСмотреть фотографии
10:06
Режим повышенной готовности ввели в Котово из-за 4-дневного отсутствия водыСмотреть фотографии
09:53
Волгоградец Владимир Саватенков – второй на IRONSTAR в ЗавидовоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде ко Дню города срочно ремонтируют туалеты за 3 млнСмотреть фотографии
09:24
Названы размеры долгов за свет волгоградских МУПов: общий долг – 537 миллионовСмотреть фотографии
09:18
ВС РФ разгромили на Украине склады, хранилища ГСМ и конвейеры с БПЛАСмотреть фотографии
08:54
За информацию о грабителях магазина «Айстор» в Волжском объявили вознаграждениеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Михайловке подростки устроили опасный велосипедный пробегСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Над регионами России за ночь ликвидированы 130 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области проверили 3,9 тыс. МКД на защищённость от взрыва газаСмотреть фотографии
07:40
Волгоградские дзюдоисты завоевали 7 медалей на межрегиональных соревнованияхСмотреть фотографии
07:22
Под Волгоградом разыскивают загадочно пропавшего 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
06:41
Владимир Путин прокомментировал ход СВО и слухи о проведении мобилизацииСмотреть фотографии
05:53
В Волгоградской области 2 сентября объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:43
Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фотоСмотреть фотографии
21:22
Одно починят, другое рвется: в Котово ликвидируют затяжную коммунальную авариюСмотреть фотографии
21:09
Солнечное 1 сентября предсказало волгоградцам теплую осеньСмотреть фотографии
20:43
Под Волгоградом школьника и его отчима наградили за спасение троих детей из огняСмотреть фотографии
20:32
Список чудотворной Донской иконы Божией Матери 12 сентября доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
20:11
В новом парке на юге Волгограда отменили дискотеки из-за некультурных людейСмотреть фотографии
19:55
Мог истечь кровью за минуты: историю спасения волгоградца с жуткой травмой рассказали врачиСмотреть фотографии
19:25
Перегнули? Учет кур и пчелосемей в волгоградских ЛПХ могут упроститьСмотреть фотографии
18:42
«20 лет – это только начало»: в Волгограде «Бизнес-гимназия» отметила юбилей и приняла в свою семью новых первоклашекСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Суд Краснодара принял коррупционное дело экс-чиновницы администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
Новая спортплощадка от нефтяников ЛУКОЙЛа открылась в школе №75 ВолгоградаСмотреть фотографии
17:18
Путин призвал обеспечить ветеранам СВО возможности для самореализации в мирной жизниСмотреть фотографии
16:44
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
16:43
Силовики со снайперами подавили условный бунт в ИК КамышинаСмотреть фотографии
16:12
Два водителя осуждены за кражу 39 тыс. литров дизтоплива в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 