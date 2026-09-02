Волгоградец Владимир Саватенков – второй на IRONSTAR в Завидово





Минувшие выходные стали яркой точкой триатлонного летнего сезона. Курорт «Завидово» под Тверью вновь принял масштабный фестиваль IRONSTAR – в нём приняли участие свыше 3300 человек из 52 регионов России.

Двухдневное мероприятие объединило соревнования по триатлону, плаванию и бегу. Среди участников были и 42 параатлета.

Плавательные старты прошли на реке Дойбице, велогонки – по трассам природного парка «Ямской лес», беговые этапы – на территории курорта. В программу вошли заплывы на открытой воде на дистанции 1 км, одну и две морские мили, а также командная эстафета.

Важное новшество сезона: впервые эти соревнования получили статус официального Кубка России «Мастерс». Это дало спортсменам старше 25 лет возможность выполнять нормативы для присвоения спортивных разрядов.

Во второй день фестиваля состоялись соревнования по триатлону. На длинной дистанции атлеты преодолели 1 км плавания, 41 км на велосипеде и 10 км бега. Короткая трасса включала 0,5 км плавания, 22 км велогонки и 5 км бега.

Волгоградец Владимир Саватенков показал второй результат среди элиты на длинной дистанции – 1:59:52 – и набрал 966 рейтинговых баллов. Первое место занял москвич Артём Попов (1:56:00, 1000 баллов). Третьим финишировал Игорь Егоров – 2:00:53 (957 баллов).

Александр Веселовский

Фото: Федерация Триатлона Тверской области