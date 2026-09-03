«Кросс Нации‑2026»: Волгоград готовится к старту





Волгоградская область присоединится к Всероссийской акции «Кросс Нации‑2026». В этом году масштабный День бега пройдёт по всей стране 26 сентября, а в Волгограде главный старт состоится на улице Набережной 62‑й Армии – на Нулевой продольной магистрали, в районе памятника бронекатеру «БК-31». Торжественная церемония открытия запланирована на 10:00.

Участников ждёт насыщенная программа: массовая зарядка и несколько дистанций на выбор. Для тех, кто хочет просто почувствовать атмосферу праздника, – оздоровительный забег на 1 км. Для любителей состязаний – соревновательные дистанции: 4, 6, 8 и 12 км.Принять участие может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня подготовки: «Кросс Нации» – это семейный спортивный праздник. Родители могут указать в заявке и ребёнка. Регистрация – уже открыта в личном кабинете на портале «Госуслуги». На оздоровительный 1‑километровый забег можно зарегистрироваться и в день старта – с 8:00 до 9:30 на месте проведения.Обязательное условие для выхода на дистанцию – наличие медицинской справки.Всех участников на финише ждут памятные награды. По итогам соревновательных забегов разыграют 10 комплектов медалей, а победителей и призёров дополнительно наградят кубками и сувенирной продукцией.Организаторами акции выступают Минспорт России, областной спорткомитет и региональный ЦСП «Олимп». Цель «Кросса Нации» остаётся неизменной: популяризировать здоровый образ жизни и сделать спорт доступным для каждого.