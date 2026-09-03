Данила Положенцев завоевал бронзу на Спартакиаде сильнейших в Казани





В Казани на озере Средний Кабан продолжается турнир по гребле на байдарках и каноэ в рамках Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов‑2026. Около 200 ведущих каноистов страны оспаривают 10 медальных комплектов на трёх дистанциях в лодках‑одиночках, двойках и четвёрках.

В дисциплине С‑1 (каноэ‑одиночка) на дистанции 1000 метров у мужчин чемпионом стал Захар Петров, представляющий Рязанскую и Саратовскую области, – его время 3:53.968. Серебро завоевал Илья Первухин (Тверская область / Республика Башкортостан) – 3:55.803. Бронзовую медаль выиграл Данил Положенцев (Волгоградская область / Ульяновская область), финишировавший с результатом 3:56.163. Разрыв между призёрами составил менее двух с половиной секунд, что говорит о высокой плотности результатов на турнире.

Соревнования имеют статус одного из ключевых этапов подготовки и отбора ведущих спортсменов к Олимпийским играм‑2028 в Лос‑Анджелесе. В программе Спартакиады – 44 вида спорта, 43 из них входят в олимпийскую программу, ещё один – самбо. Всего разыгрывается 362 комплекта наград на 39 современных спортивных объектах в семи регионах страны.

В Спартакиаде‑2026 принимают участие спортсмены из семи регионов Российской Федерации. Центральной площадкой стала Свердловская область. Также старты принимают Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области.

Участники: около 9 тысяч сильнейших спортсменов страны без верхней возрастной границы. В основном это победители и призёры чемпионатов России и международных турниров.

Александр Веселовский