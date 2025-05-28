



Центральный районный суд Волгограда назначил наказание болельщику, участвовавшему в массовой драке на футбольном матче между футболистами волгоградской спортшколы Слуцкого и спортсменами команды «Волгарь» из Астрахани. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, суд арестовал его на сутки и запретил посещать места проведения спортивных соревнований сроком на 1 год.

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 25 мая в рамках 8 тура дивизиона ЮФЛ ЮГ-3. В ходе матча между игроками вспыхнул мконфликт, который перерос на поле в массовую драку юных спортсменов. В разборки также ввязался один из зрителей.

В отношении болельщика был составлен административный протокол. По факту нарушения организаторами мероприятия правил обеспечения безопасности полицией также была организована проверка.

Скриншот: футбольная школа имени Слуцкого / vk.com