



Костромской «Спартак» одержал минимальную, но важную победу над волгоградским «Ротором» в матче 9‑го тура Первой лиги – 1:0. Для «Ротора» это уже третье поражение подряд, причём в каждом из этих матчей команда уступала, несмотря на имеющееся игровое преимущество.

Встреча, формально считавшаяся домашней для «Спартака», прошла на стадионе «Арена Химки» в Московской области. При этом «Ротор» показал более осмысленный футбол и чаще владел инициативой, но вновь провалился на стандартах – а именно они стали решающим фактором. В последних семи матчах волжане набрали лишь четыре очка из 21 возможного, и эта тенденция отчётливо прослеживается в характере пропущенных мячей.С первых минут команды действовали без авантюр, стараясь играть содержательно. «Ротор» чуть больше владел мячом и чаще подходил к чужой штрафной, но «красно‑белые» грамотно перекрывали подходы к воротам, не позволяя сопернику реализовать свои моменты. В первом тайме обе стороны имели шансы, однако надёжная игра вратарей не позволила нападающим отличиться.Во втором тайме гости прибавили в активности, но хозяева быстро вернули контроль над игрой. Решающий эпизод случился на 79‑й минуте: вышедший на замену Надер Мохаммади исполнил свой фирменный аут – и создал голевой момент. Мяч был доставлен точно на линию вратарской, вратарь «Ротора» Никита Чагров ошибся на выходе, и Николай Тарасов ударом головой открыл счёт – 1:0. Примечательно, что похожий результативный эпизод с участием Мохаммади уже случался в 5‑м туре в матче со «СКА‑Хабаровском»: это уже не случайность, а отработанный элемент игры «Спартака».Ближе к концу матча сине-голубые попытались зацепиться за ничью: тренерский штаб произвёл ряд замен, выпустив свежих игроков, но для красно-белых это не стало откровением, и они спокойно удержали победный счёт до финального свистка – 1:0.Проблема «Ротора» на стандартах становится системной: соперники целенаправленно эксплуатируют слабую игру вратаря на выходах. Если центральные защитники не ликвидируют опасность, Чагров остаётся на линии, и это даёт соперникам комфортную возможность для завершения атаки.Андрей Хитяев, полузащитник «Ротора», так подвёл итоги матча:– Сил почти не осталось, все отдались игре. Играли на победу, но не повезло: опять около наших ворот возник момент, мы не доиграли, и случился гол. Может, не хватило концентрации, чтобы разобрать игроков, может, что-то ещё. Есть чувство опустошения: мы приехали побеждать, хотели взять три очка, а в итоге проиграли. Главное – не вешать голову и настраиваться на победу в следующем матче. Нужно просто одержать одну победу – и дальше всё пойдёт.«Спартак» (Кострома) – «Ротор» (Волгоград) – 1:0 (0:0).31 августа. Химки. «Арена Химки». Количество зрителей: 559. Количество зрителей в гостевом секторе: 146.Судьи: Павел Шишкин (Тамбов). Станислав Попков (Петрозаводск). Дмитрий Михалёв (Москва).«Спартак»: Гайдаш, Жилмостных (Бугарин, 35), Каптилович, Маляров (А. Тарасов, 76), Н. Тарасов, Камилов (Киракосян, 76), Никифоренко (Мохаммади, 58), Чурсин (Бугриев, 58), Немченко, Караев, Калмыков.«Ротор»: Чагров, Юдинцев, Эммерсон, Покидышев, Хитяев (Цараев, 90), Трошечкин, Умников, Аюпов (Ревазов, 82), Симонян (Родионов, 76), Алиев (Хубулов, 76), Эльдарушев (Хохлачев, 82).Гол: Тарасов, 79 (1:0).Предупреждены: Маляров, 60 (неспортивное поведение). Бугарин, 64 (грубая игра). Каптилович, 74 (грубая игра). Н. Тарасов, 84 (грубая игра). Мохаммади, 88 (грубая игра).«Спартак» набирает 15 очков и поднимается на 6‑е место. У «Ротора» – 10 очков и 10‑я строчка. Серия из трёх поражений подряд продолжается, и над командой явно висит груз проигранных равных матчей.А впереди – ещё один сюжетный поворот. 5 сентября волгоградцы едут в Ярославль, где встретятся с «Шинником» Дениса Бояринцева – человека, который раньше сам строил игру волгоградцев. Теперь эти знания будут работать против бывших подопечных, и для игроков это ещё один сюрприз в виде домашних заготовок. Матч начнётся в 17:00 на стадионе «Шинник».