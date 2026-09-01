В матче 9-го тура костромской «Спартак» одержал важную победу над волгоградским «Ротором» со счётом 1:0, что существенно осложнило положение волгоградской команды в турнирной таблице.

Главный тренер костромского клуба Роман Березовский отметил особую значимость добытых трёх очков, подчеркнув, что победа особенно ценна после двух неудачных матчей. «Переломили в свою пользу», – акцентировал внимание наставник.

Он с явным удовольствием разобрал яркий эпизод с голом. Тренер назвал действия Надера Мохаммади (кульбит при вбросе аута) и последующий гол Николая Тарасова «фирменным знаком» команды – уже второй такой мяч в сезоне. В его словах чувствовалась гордость за то, что у игроков есть такое нестандартное оружие, и за то, что команда научилась этим пользоваться.

Также в его речи проскальзывала практическая нота: он комментировал ротации (например,выход свежего игрока во второй тайме) и замену вратаря, показывая системный подход. В целом тон был уверенным: команда доказала, что способна добиваться результата даже в непростых условиях.

Дмитрий Парфёнов, наставник «Ротора», дал взвешенную оценку матчу.

Здесь настроение было более сдержанным и аналитическим, с оттенком разочарования:

– Хороший организованный матч с двух сторон. К этому готовились, понимали что уровень борьбы высокий и качество стандартных положений очень важно. И именно этот эпизод со стандартом не доиграли.

Отдельно он прокомментировал пропущенный гол: не стал называть это чудом, а с профессиональной точки зрения объяснил – это просто качественное действие игрока соперника, к которому нужно быть готовым.

Волгоградский тренер выделил ключевые моменты.

Слабая реализация:

– Достаточно создали моментов, но не реализовали. Надо улучшать качество реализации.

Допустили много ошибок:

– Футбол – игра ошибок. Задача – допустить на одну меньше, что нам сегодня не удалось сделать.

При этом Парфёнов подчеркнул:

– По самоотдаче, по желанию вопросов нет к команде. Надо двигаться дальше.

Березовский завершил пресс-конференцию с чувством выполненного долга, радуясь нестандартному, но эффективному инструменту в арсенале команды. Парфёнов же сосредоточился на анализе упущенных возможностей и поиске путей минимизации ошибок в будущих матчах.

Победа «Спартака» продемонстрировала, как нестандартный подход и вера в собственные силы могут принести успех. Для «Ротора» же это поражение обнажило системные проблемы, требующие комплексного решения. Сможет ли волгоградский клуб преодолеть текущий кризис – вопрос остаётся открытым.

Александр Веселовский



Фото из архива V102.RU