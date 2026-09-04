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Спорт

Серебро на волнах Аргентины: Полина Козякина – гордость Волгограда

Спорт 04.09.2026 08:19
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04.09.2026 08:19


Россиянка Полина Козякина заняла второе место на первенстве мира по плаванию на открытой воде среди юниорок 18-19 лет в Санта‑Фе (Аргентина). Соревнования проходят с 3 по 6 сентября в акватории искусственного канала парка Parque del Sud на реке Парана.

В турнире участвуют свыше 270 юных пловцов почти из 40 стран. В финальном заплыве на 10 км Козякина показала результат 1 час 56 минут 55,40 секунды. Победу одержала итальянка Лудовика Терлицци (1:55.35,00), тройку призёров замкнула венгерка Напшугар Надь (1:57.28,40). Впереди у Полины спринт на выбывание в заплыве на 3 км, а также смешанная эстафета 4×1500 метров. Наставницей спортсменки является заслуженный тренер России Татьяна Манкевич – выпускница Академии.

Под её руководством тренируется и ещё одна представительница сборной России на открытой воде – москвичка Ксения Мишарина, также воспитанница волгоградской тренерской школы. Ранее, в конце июля, Полина Козякина завоевала золото и бронзу на первенстве Европы, став первой на дистанции 10 км и третьей – на 3 км. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

Александр Веселовский
Фото: ФВВСР

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