«Каустик» начал сезон с выездной победы: повержен «СГАУ‑Саратов»





«Каустик» стартовал в Суперлиге с победы над своими географическими соседями. В матче первого тура волгоградский клуб начал с прессинга и сразу вышел вперёд: Никита Светлов и Владислав Глущенко сделали счёт ко 2‑й минуте – 2:0. Но дальше завязалась плотная борьба.

Хозяева не отпускали волгоградцев и пытались использовать каждую возможность, чтобы сравнять счёт. Благодаря надёжной игре вратаря «аграрии» не только сравнялись с гостями, но и к 10‑й минуте вышли вперёд – 7:6. Сейвы Юрия Сергеева позволили «СГАУ» к 19‑й минуте нарастить гандикап до трёх мячей – 11:8.Но «химики» не собирались сдаваться: после тайм‑аута на 23‑й минуте подопечные Дмитрия Бочарникова подтянулись к соперникам, и перед заключительной пятиминуткой первого тайма счёт был 14:13. За минуту до перерыва гости сравняли – 15:15, но удержать равенство не смогли. Итог первого тайма – 17:15 в пользу Саратова.Во втором тайме «Каустик» нарастил темп и перехватил инициативу. Илью Теплухина сменил Глеб Великанов – и стал настоящим стержнем команды. По праву признанный лучшим игроком матча, он буквально вытаскивал самые безнадёжные мячи: Глеб вытащил практически всё. На 35‑й минуте счёт стал 18:18, а к 39‑й «Каустик» уже вырвался вперёд – 21:18.«СГАУ‑Саратов» не позволил гостям оторваться и периодически подводил счёт вплотную к ничейному. Соперники по волжскому дерби выдали предельно упорный матч. Напряжение росло с каждой минутой – и на 53‑й минуте страсти выплеснулись наружу: Вадим Ибраков за третье удаление был удалён до конца матча. Но даже в этой ситуации «Каустик» сохранил концентрацию и не позволил сопернику перевернуть игру. Финальный свисток зафиксировал выездную победу волгоградского клуба – первую в сезоне – 30:29.Лучшими игроками матча были признаны вратари – Глеб Великанов («Каустик») и Юрий Сергеев («СГАУ-Саратов»).Дмитрий Бочарников подвёл итоги игры:– Во втором тайме потерь стало заметно меньше, и очень удачно вошёл в игру второй вратарь – Глеб Великанов. Он отбил ключевые мячи, и команда сразу почувствовала уверенность: мы ушли с отставания в два мяча на преимущество в два и дальше держали этот ритм до конца.Команда контролировала игру за счёт того, что всё время оставалась в плюсе по счёту. Во многом это стало возможным благодаря уверенной игре голкипера и надёжной защите. В нападении парни тоже сработали здорово: и средние забили, и края; линейные в целом сыграли неплохо, хотя правая сторона выглядела чуть слабее.В целом игроки чётко выполнили установку: вовремя возвращались назад и не давали сопернику проводить быстрые контратаки.31 августа. Саратов. СОК «Протон-Арена». Предварительный этап. Количество зрителей: 450.Даниил Бакарин, Илья Бакарин. (оба – Москва).: Ю. Сергеев – Тюрин (3), Добрынин (7), Сергель, Лукьянцев (2), Пономарев (6), Силко (4) – Маркелов, Рябов (1), Клименко, Гальцов (3), Молев, Кузьмин (1), Филиппов (2), Гудков, В. Сергеев.Теплухин – Кольцов (6), Акрамов (8), Глущенко (3), Светлов (3), Ибраков (4), Алексанян (5) – Великанов, Косенков (1), Кумсков, Токмаков, Палащенко, Турунцев, Филев, Пихтярев, Тропин, Васильев.: 64 – 574/3 – 2/2.: 8 – 12.«Каустик» выдал хороший старт и теперь будет под пристальным вниманием соперников. Следующий матч волгоградцы проведут 5 сентября против действующего чемпиона России – ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на ВА «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 16:00.Александр ВеселовскийФото: ВК Видео