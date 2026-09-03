



9 сентября в Заволжье состоится матч 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России: «Волна» (Вторая лига, дивизион Б, группа 3) примет волгоградский «Ротор» (Первая лига). Игра пройдёт на стадионе «ФОК Заволжский», начало в 14:00 по московскому времени. Вход для болельщиков – свободный.

«Волна» подходит к матчу в статусе единоличного лидера своей группы, имея в активе 53 очка, и всерьёз претендует на повышение в классе. Команда Андрея Прошина играет в комбинационный футбол – владение мячом, короткие передачи, плотность в средней зоне. Статистика матча с «Ротором-2» (4:0 в 10-м туре) говорит сама за себя: 75% владения, 22 удара, 12 в створ. «Волна» не ждёт стандартов – она раскрывает соперника с игры. Текущая форма команды тоже внушает уважение: в последних пяти встречах – четыре победы и одна ничья. Дома команда не проиграла ни разу: 10 матчей, 9 побед, 1 ничья.«Ротор», выступающий дивизионом выше, по классу превосходит соперника, но текущая форма нестабильна: одна победа, ничья и три поражения в последних пяти матчах Первой лиги.Кубковые матчи между командами из разных лиг всегда сохраняют интригу: «Волна» играет дома, на кураже и в своём стиле, «Ротор» – в выездном формате и с неровной формой. Класс на стороне гостей, мотивация и фактор поля – на стороне хозяев.