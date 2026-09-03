«Волна» подходит к матчу в статусе единоличного лидера своей группы, имея в активе 53 очка, и всерьёз претендует на повышение в классе. Команда Андрея Прошина играет в комбинационный футбол – владение мячом, короткие передачи, плотность в средней зоне. Статистика матча с «Ротором-2» (4:0 в 10-м туре) говорит сама за себя: 75% владения, 22 удара, 12 в створ. «Волна» не ждёт стандартов – она раскрывает соперника с игры. Текущая форма команды тоже внушает уважение: в последних пяти встречах – четыре победы и одна ничья. Дома команда не проиграла ни разу: 10 матчей, 9 побед, 1 ничья.
«Ротор», выступающий дивизионом выше, по классу превосходит соперника, но текущая форма нестабильна: одна победа, ничья и три поражения в последних пяти матчах Первой лиги.
Кубковые матчи между командами из разных лиг всегда сохраняют интригу: «Волна» играет дома, на кураже и в своём стиле, «Ротор» – в выездном формате и с неровной формой. Класс на стороне гостей, мотивация и фактор поля – на стороне хозяев.
Александр Веселовский
Фото: ФК «Волна»