



В Саратове прошли Межрегиональные соревнования памяти воинов‑десантников, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, на призы чемпиона России по дзюдо Максуда Ибрагимова, в рамках «Динамовской лиги дзюдо – 2026».

Турнир собрал 280 участников из 26 субъектов РФ. На татами выходили юноши и девушки до 18 лет – для многих – это первые крупные старты, где каждая схватка идёт на пределе. Волгоградскую область представляли 43 дзюдоиста, которые завоевали 7 медалей.

Золото в весе до 44 килограммов взяла Милана Ажиненкова. Её путь к пьедесталу получился ровным: две уверенные схватки в подгруппе, победа в полуфинале и решающий поединок с Викторией Тарасовой из Пензенской области. В финале Милана не дала сопернице ни шанса на ответную атаку – чистая победа.

До золота не хватило совсем немного – одного точного движения, одной секунды концентрации. Серебряными призёрами стали Абдул‑Кирим Шамсадов (81 кг), Мирослава Гаврилова (48 кг) и Антонина Фролова (57 кг). Для каждого из них второе место – не повод опустить руки, а маркер того, что уровень уже позволяет бороться за вершину.

Бронзовые медали домой привезли Злата Давтян (48 кг), Мария Карасёва (70+ кг) и Иван Панферов (90 кг). В их поединках за третье место решающими стали не только броски, а умение держать темп и не терять хладнокровие, когда нервы уже на пределе.

Александр Веселовский

Фото: Федерации дзюдо Волгоградской области