Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матч «Шинник» – «Ротор»





Объявлен состав официальных лиц на игры 10 го тура Лиги PARI. Контролировать ход поединка «Шинник» – «Ротор» будет Александр Машлякевич. Чёткое распределение функций в судейской бригаде – залог соблюдения регламента и прозрачности решений на поле.

В работе будут задействованы:

Главный судья – Александр Машлякевич (Москва). Принимает ключевые решения в ходе матча: фиксирует нарушения, назначает штрафные и пенальти, контролирует тайм менеджмент и дисциплину игроков. Отвечает за итоговые протоколы и общий ход игры.

Ассистенты арбитра – Александр Сахно (Челябинск) и Виктор Медведев (Москва). Контролируют офсайды, выход мяча за пределы поля и спорные эпизоды на своих линиях. Их работа особенно важна в скоростных эпизодах, где точность фиксации положения игроков напрямую влияет на решения главного судьи.

Резервный судья – Данила Цурков (Москва). Отвечает за контроль замен, проверку экипировки игроков, фиксацию времени добавленных минут, а также готов при необходимости заменить одного из основных арбитров.

Инспектор матча – Виктор Клепиков (Екатеринбург). Контролирует соблюдение регламента вне игровых решений: оформление документов, дисциплинарные моменты, корректность процедур. По итогам матча готовит отчёт для судейского корпуса.

Делегат – Антон Воронцов (Москва). Обеспечивает организационное сопровождение игры: взаимодействие с клубами, стадионом, службой безопасности и СМИ, а также контроль выполнения технических требований лиги.

Такое распределение ролей позволяет обеспечить управляемость матча и строгое следование регламенту на всех уровнях – от принятия решений на поле до оформления итоговой документации.

Александр Веселовский