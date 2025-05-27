



В Волгограде полицией организована проверка по факту массовой драки между футболистами футбольной школы Слуцкого и спортсменами команды «Волгарь» из Астрахани. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел 25 мая в рамках 8 тура дивизиона ЮФЛ ЮГ-3.





В ходе матча между игроками произошел конфликт, который перерос на поле в массовую драку юных спортсменов. В конфликт также ввязался один из зрителей.

- В отношении данного гражданина за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту нарушения организаторами мероприятия правил обеспечения безопасности полицией также организована проверка.

Отметим, в комментариях под этим видео на видеохостинге другие зрители отмечают, что мужчина не смог равнодушно наблюдать за тем, как кого-то из спортсменов повалили на землю и стали душить. При этом болельщики «Волгаря» в тех же комментариях вновь показывают неспортивное поведение и намекают на то, что родителям волгоградских спортсменов теперь лучше не приезжать в Астрахань.

Видео: Футбольная школа имени Слуцкого / vk.com