Происшествия

В Волгограде футболисты «Волгаря» устроили массовую драку с воспитанниками Слуцкого

Происшествия 27.05.2025 14:57
0
27.05.2025 14:57


В Волгограде полицией организована проверка по факту массовой драки между футболистами футбольной школы Слуцкого и спортсменами команды «Волгарь» из Астрахани. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел 25 мая в рамках 8 тура дивизиона ЮФЛ ЮГ-3.



В ходе матча между игроками произошел конфликт, который перерос на поле в массовую драку юных спортсменов. В конфликт также ввязался один из зрителей. 

- В отношении данного гражданина за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту нарушения организаторами мероприятия правил обеспечения безопасности полицией также организована проверка. 

Отметим, в комментариях под этим видео на видеохостинге другие зрители отмечают, что мужчина не смог равнодушно наблюдать за тем, как кого-то из спортсменов повалили на землю и стали душить. При этом болельщики «Волгаря» в тех же комментариях вновь показывают неспортивное поведение и намекают на то, что родителям волгоградских спортсменов теперь лучше не приезжать в Астрахань. 

 

Видео: Футбольная школа имени Слуцкого / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.05.2025 13:25
Происшествия 27.05.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2025 11:04
Происшествия 27.05.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2025 08:59
Происшествия 27.05.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2025 08:59
Происшествия 27.05.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2025 07:46
Происшествия 27.05.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 20:52
Происшествия 26.05.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 11:55
Происшествия 26.05.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 10:49
Происшествия 26.05.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 09:31
Происшествия 26.05.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 09:23
Происшествия 26.05.2025 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 08:17
Происшествия 26.05.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 08:02
Происшествия 26.05.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 17:10
Происшествия 25.05.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 13:16
Происшествия 25.05.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 10:53
Происшествия 25.05.2025 10:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
В России срок выдачи маткапитала сократят до 5 днейСмотреть фотографии
15:24
Валуев и Джонсон научат боксу подростков в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
15:00
Летний читальный зал возле «Горьковки» набирает популярность у волгоградцевСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде футболисты «Волгаря» устроили массовую драку с воспитанниками СлуцкогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Жара до +35 и дикий ветер: какая погода ждет волгоградцев до конца маяСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде полиция задержала пятерых возмутителей порядка в ЖК «Ново-Комарово»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Похоронщика и диспетчеров службы «112» судят в Волгограде за «слив» покойниковСмотреть фотографии
12:16
Угонщику военного КАМАЗа Буянову смягчили приговор за смерть реставратораСмотреть фотографии
12:08
Волгоградкам напомнили, какие выплаты можно получить при рождении ребенкаСмотреть фотографии
11:54
Глава Дубовского района Улитин прокомментировал задержание своих замовСмотреть фотографии
11:53
На Максимку в Волгограде 31 мая съедутся полсотни лучших мотогонщиковСмотреть фотографии
11:04
Двух заместителей главы Дубовского района задержали за превышение полномочийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Волгограде завершили работы на водоочистных сооружениях и насосных станцияхСмотреть фотографии
10:42
В Волжском приставы восстановили связь внучки с бабушкой и дедушкойСмотреть фотографии
10:20
Пьяному волгоградцу поездка на чужом авто может обернуться 5-летним срокомСмотреть фотографии
10:07
Drivee в Волгограде: хорошие люди возят хороших людейСмотреть фотографии
09:44
Сухой закон снова ждет жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области 20 садовых товариществ обесточили за долгиСмотреть фотографии
09:26
Облсуд рассмотрит жалобу на приговор угонщика, задавившего волгоградского реконструктораСмотреть фотографии
08:59
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:59
Опубликовано видео с места жуткого ДТП под Волгоградом с 6 пострадавшимиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В страшном ДТП под Волгоградом ранены 6 человекСмотреть фотографии
08:27
Два краснокнижных гриба нашли микологи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
Волгоградцев удивила степень благосостояния семей с детьмиСмотреть фотографии
07:46
Ехали в Анапу: семья с тремя детьми из ЯНАО разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:16
Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Прищепа сыграет против сборной РоссииСмотреть фотографии
21:40
Депутаты Волгоградской гордумы обобщили сведения о своих доходахСмотреть фотографии
21:09
Ученые РАН отнесли к необъяснимым объектам след «птицы» на СолнцеСмотреть фотографии
20:52
Жителей Котово потрясла гибель двух лебедят в браконьерской сетиСмотреть фотографии
20:36
Волгоградские пляжные гандболистки завоевали четыре медали на первенстве РФСмотреть фотографии
 