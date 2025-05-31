Сердце падало в груди: в Волгограде прошел экстремальный этап по мотокроссу





Рев моторов, клубы пыли и бесстрашные спортсмены, вытворяющие такие виражи на экстремальной трассе, что у зрителей захватывало дух. Сегодня, 31 мая, на «Максимке» в Советском районе Волгограда прошел второй этап Чемпионата и Первенства Волгоградской области по мотокроссу.



Участниками стали 50 спортсменов разных возрастов, в том числе и совсем еще дети. Однако по уровню мастерства и мужеству они мало чем уступали взрослым.





Соревнования по мотокроссу прошли в шести классах: 65 куб.см., 85 куб.см., 125 куб. см. (мужчины), «Открытый», «Ветераны» и «Открытый Китай». Победителей определили по итогам 2 заездов.





На трассе не обошлось без падений. Были и радость от победы, и разочарование от поражения, но самое главное, что и спортсмены, и зрители, многие из которых приехали на чемпионат с детьми, нахватались ярких эмоций и сделали незабываемые фото.





Потрясающие снимки сделал и фотокорреспондент V102.RU Андрей Поручаев. Смотрим и восхищаемся.







