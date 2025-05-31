Спорт

Сердце падало в груди: в Волгограде прошел экстремальный этап по мотокроссу

Спорт 31.05.2025 19:57
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31.05.2025 19:57


Рев моторов, клубы пыли и бесстрашные спортсмены, вытворяющие такие виражи на экстремальной трассе, что у зрителей захватывало дух. Сегодня, 31 мая, на «Максимке» в Советском районе Волгограда прошел  второй этап Чемпионата и Первенства Волгоградской области по мотокроссу.  


Участниками стали 50 спортсменов разных возрастов, в том числе и совсем еще дети. Однако по уровню мастерства и мужеству они мало чем уступали взрослым.


Соревнования по мотокроссу прошли в шести классах: 65 куб.см., 85 куб.см., 125 куб. см. (мужчины), «Открытый», «Ветераны» и «Открытый Китай». Победителей определили по итогам 2 заездов.


На трассе не обошлось без падений. Были и радость от победы, и разочарование от поражения, но самое главное,  что и спортсмены, и зрители, многие из которых приехали на чемпионат с детьми,  нахватались ярких  эмоций и сделали незабываемые фото.

Потрясающие снимки  сделал и фотокорреспондент V102.RU Андрей Поручаев. Смотрим и восхищаемся.



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