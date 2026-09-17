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Общество

Меры соцподдержки участникам СВО скорректируют в Волгоградской области

Общество 17.09.2026 18:41
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17.09.2026 18:41


В Волгоградскую областную думу внесен законопроект в целях реализации Указа Президента РФ от 15.05.2026 № 327 о единых базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Документ предусматривает расширение категории получателей действующих мер и введение новых механизмов поддержки. Необходимость изменений в региональное законодательство связана с тем, что региональные меры поддержки в некоторых моментах не совпадают с правовыми и терминологическими характеристиками единых базовых, а также сроками их предоставления, определенными Указом Президента.

В частности предлагается для определенных Указом Президента РФ № 327 категорий участников СВО и членов их семей ввести:

 

  • льготы при посещении госорганизаций физической культуры и спорта, культуры и искусства Волгоградской области, проводимых ими выставок, просветительских, физкультурных и спортивных мероприятий,

  • оказание социально-психологических услуг во всех формах социального обслуживания бесплатно и в приоритетном порядке социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме и в стационарной форме.

 

Также уточняются меры поддержки для детей из семей участников СВО и лиц, находящихся на иждивении участников СВО в части:

 

  • зачисления в первоочередном порядке в наиболее приближенные к месту жительства семьи государственные образовательные организации,

  • бесплатное посещения ими занятий по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях,

  • обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Волгоградской области по очной форме обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,

  • обеспечения бесплатным питанием в общеобразовательных организациях,

  • предоставления сертификатов на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления.

 

Предоставление мер поддержки предлагается обеспечить на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, а инвалидам и членам их семей, а также членам семей лиц, погибших - бессрочно.

Принятие данного законопроекта потребует выделения дополнительных финансов из областного бюджета. В 2026 году на это уйдет 34,3 миллиона рублей, а в 2027 – 87,3 миллиона. 


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