В Волгоградскую областную думу внесен законопроект в целях реализации Указа Президента РФ от 15.05.2026 № 327 о единых базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Документ предусматривает расширение категории получателей действующих мер и введение новых механизмов поддержки. Необходимость изменений в региональное законодательство связана с тем, что региональные меры поддержки в некоторых моментах не совпадают с правовыми и терминологическими характеристиками единых базовых, а также сроками их предоставления, определенными Указом Президента.
В частности предлагается для определенных Указом Президента РФ № 327 категорий участников СВО и членов их семей ввести:
- льготы при посещении госорганизаций физической культуры и спорта, культуры и искусства Волгоградской области, проводимых ими выставок, просветительских, физкультурных и спортивных мероприятий,
- оказание социально-психологических услуг во всех формах социального обслуживания бесплатно и в приоритетном порядке социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме и в стационарной форме.
Также уточняются меры поддержки для детей из семей участников СВО и лиц, находящихся на иждивении участников СВО в части:
- зачисления в первоочередном порядке в наиболее приближенные к месту жительства семьи государственные образовательные организации,
- бесплатное посещения ими занятий по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях,
- обеспечения бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Волгоградской области по очной форме обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
- обеспечения бесплатным питанием в общеобразовательных организациях,
- предоставления сертификатов на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления.
Предоставление мер поддержки предлагается обеспечить на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, а инвалидам и членам их семей, а также членам семей лиц, погибших - бессрочно.
Принятие данного законопроекта потребует выделения дополнительных финансов из областного бюджета. В 2026 году на это уйдет 34,3 миллиона рублей, а в 2027 – 87,3 миллиона.