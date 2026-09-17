В Волгоградскую областную думу внесен законопроект в целях реализации Указа Президента РФ от 15.05.2026 № 327 о единых базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Документ предусматривает расширение категории получателей действующих мер и введение новых механизмов поддержки. Необходимость изменений в региональное законодательство связана с тем, что региональные меры поддержки в некоторых моментах не совпадают с правовыми и терминологическими характеристиками единых базовых, а также сроками их предоставления, определенными Указом Президента.