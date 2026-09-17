Волгоградцам напомнили о штрафах за хранение вещей в подъезде





Лестничные площадки и коридоры многоквартирных домов относятся к общему имуществу жильцов, поэтому их захламление нарушает права соседей и создаёт угрозу безопасности.

Хранение велосипедов, самокатов, колясок, строительного мусора и других предметов на путях эвакуации, а также самовольно установленные перегородки и двери формируют критические риски. Они препятствуют оперативной эвакуации жильцов, повышают вероятность возгорания, блокируют доступ к противопожарному оборудованию – распределительным щиткам и пожарным кранам, а также нарушают нормативные требования к ширине и протяжённости эвакуационных путей.

За захламление мест общего пользования предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Соблюдение правил пожарной безопасности – это забота не только о себе, но и о соседях.

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